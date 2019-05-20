特朗普嚴厲警告 一旦戰爭 伊朗將末日







（華盛頓、德黑蘭20日訊）美國與伊朗關係持續緊張，美國總統特朗普警告伊朗，一旦開戰，將是伊朗完結之日。

特朗普昨天在推特發文道：“如果伊朗想打仗，這將是伊朗的正式終結。永遠無法再威脅美國了！”

特朗普同日接受霍士新聞訪問時表示，不會讓伊朗擁有核武。他重申，不希望軍事干預中東局勢，但目前伊朗的情況，一定不能讓對方擁有核武，一旦爆發戰事將會損害經濟，亦造成生靈塗炭，敦促伊朗返回談判桌。特朗普又解釋退出伊朗核協議，因為協議的效力不夠強大。

不會讓伊朗擁有核武

特朗普去年單方面退出伊朗核協議，恢復對伊朗的制裁措施後，美伊關係持續緊張。美國上月宣佈將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織，伊朗隨後宣佈將美國中央司令部及其駐西亞軍隊認定為恐怖組織。美國本月宣佈向中東部署林肯號航母戰鬥群及戰略轟炸機，以應對“伊朗威脅”。

開抵波斯灣地區部署的林肯號航空母艦戰鬥群目前在阿拉伯海進行訓練演習，美軍第五鑑隊的兩棲預備群及海軍陸戰隊特遣部隊，亦有參與演習。

伊朗揚言作好自衛準備

伊朗鄰國伊拉克，一枚火箭昨晚射入首都巴格達戒備森嚴的“綠區”，擊中美國駐當地大使館附近空地，無人受傷。暫時未知是誰策劃，但相信是親伊朗武裝組織所為。美國早前已宣布撤走駐伊拉克使領館非必要人員。

鑒於波斯灣局勢緊張，沙地國王薩勒曼邀集海灣阿拉伯國家合作委員會的各國領導人參加緊急會議，商討應對措施。沙地說，他們不想和伊朗爆發戰爭，但也準備好保衛自己。

伊朗伊斯蘭革命衛隊司令薩拉米昨天出席軍事會議時亦表示，伊朗不想要戰爭，但也不懼怕戰爭，已經作好自衛準備。