國家養牛公司欠逾2億 財長：將入稟追債

（布城20日訊）財政部長林冠英表示，政府將透過總檢察署入稟法庭，向國家養牛公司索回該公司所拖欠的2億5360萬令吉貸款。

“國家養牛公司是於2008年1月9日，獲得政府2億5000萬令吉的2%低利息貸款，償還期20年，寬限期3年。”

他發表文告說，上述貸款獲得無抵押債券的擔保，連同貸款協議於2007年12月6日簽署。

林冠英指出，根據普華永道（PwC）會計行的盡職調查報告，國家養牛公司在2007年12 月6日至2011年12月31日期間的董事成員，包括前巫統部長丹斯里莎麗紮的丈夫——拿督莫哈末沙烈及其子女依茲蘭沙烈、依茲米沙烈和依茲娜沙烈，以及聯邦政府與州政府的代表。

“無論如何，根據2019年5月17日公司註冊局資料顯示，該公司只剩下拿督沙烈依斯邁為唯一的董事會成員，還有兩位公司秘書。”

“根據政府從國家會計局所獲得的完整報告，截至2019年4月30日，國家養牛公司仍未償還政府的欠款高達2億5361萬8455令吉3仙，該巨款包含了利息及逾期未還的所罰利息。”

“在上述欠款當中，有1億1084萬0854令吉28仙是截至2019年4月30日逾期未還所拖欠政府的數目總額，當中逾期未還的欠款達8198萬7629令吉65仙，外加其原有利息2296萬7131令吉55仙，再加上逾期未還所罰利息為588萬6093令吉8仙。”

他也說，根據政府與國家養牛公司所簽合同的第14項貸款協議，政府已經在2014年9月4向國家養牛中心發出觸犯違約事件通知書。

“如今，財政部已決定要向國家養牛公司追討回這筆巨款，而且早在2018年8月29日已經呈交總檢察署。”

“目前，總檢察署正負責處理追討國家養牛公司欠款事宜，並將公佈進展。”