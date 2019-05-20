佳日星捎佳音 威省市局升級為廳





(大山腳20日訊) 上周五剛宣佈內閣已經接納威省升格為市的申請書，檳州房屋、地方政府及城鄉規劃委員會主席佳日星今日便捎來佳音，指內閣已經批準威省市政局升級至“威省市政廳”，目前只需等待房地部發來正式的公函，預計需時二至三週。

檳島市政局已在2015年升格為市政廳，如今威省市政局也獲得升級，這意味著，檳州是全國唯一所有地方政府都是市政廳的州屬。

我國共有150個地方政府，當中13個為市政廳。

威省市政局是我國第14個市政廳，也是我國第14屆全國大選後，首個升格為市的地方政府。

基於早已符合升格為市的各種條件，威省市政局在2018年7月4日向州政府申請升格為市，包括不少於50萬人口、年收入需超過1億令吉、區內必須有行政中心、各政府機構總部、齊全設備如大專院校、醫院等林立。

威省占地747.8平方公裏，人口達94萬6200名，使得威省市政局成為全國最大的地方政府，並擁有3486公頃的工業地段。

佳日星今早十時在威省市政局召開記者會，宣布這項好消息。

上周五，據悉威省市政局主席拿督查裏前一晚已接獲消息，便立即發訊息通知市政局秘書、各部門主管和所有市議員務必出席周五的月常會議，並指佳日星將宣布內閣已通過把威省升格為市。

然而，基於仍需最高元首禦準，只能暫時"打住"，無法做出正式宣布。他受到記者詢問最快何時會有消息時，也表明可能下周就有了。果然2天後的今日，便前來做出公布。

房屋及地方政府部長祖萊達已宣布，內閣批準威省市政局升格為市的申請。