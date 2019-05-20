上月發起 馬智禮言論再導火 促辭聯署破6萬人





（吉隆坡20日訊）教育部長馬智禮的“聘請不懂華語的土著，才談論廢除預科班固打制”言論在新聞發佈不久後，隨即引起熱議，甚至成為眾多網民簽署請願，撤換馬智禮教育部長一職的導火線。

有網民“Stephen Ng”上月28日在change.org發起請願活動，要求撤換教育部長馬智禮，並指讓馬智禮領導教育部，猶如帶領希盟政府走向政治自殺。

馬智禮以上的言論成為催化劑，起初有1萬人簽署請願活動，而至截稿前已經有超過6萬人響應簽署該請願活動。相信簽署人數還會繼續增加。

網民“Stephen Ng”也在寫給首相敦馬哈迪的請願活動裡，細數馬智禮上任以後推行數項令人不解的政策，如白鞋換黑鞋、學校游泳課，以及提議讓吉蘭丹和登嘉樓等州屬的宗教教師留在東馬宣揚伊斯蘭教等。

“人民向馬智禮提出許多有關政府教育體系的問題，但是他至今未與家長組織會面，他甚至將工作交給官員處理，這是對關心孩子教育的家長最大的侮辱。”

他說，馬智禮是政治新人，在行政管理上也沒有太多經驗，指望馬智禮領導一個部門，猶如帶領希盟政府走向政治自殺。

這並非馬智禮首次被網民發動請願要求撤換。在馬哈迪上任初期，基於本身兼任教長職位違反“首相不兼任部長職”的希盟競選承諾，而宣佈放棄改職，改由馬智禮出任。網民“Raveen Dev”隨後發起請願活動，要求馬哈迪兼任教育部長。這項在去年5月期間發起的請願活動，有超過12萬7千人響應，如今再次受到關注，響應簽署的人數也正慢慢攀升。