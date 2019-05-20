防蚊噴霧退拖車佬 欠貸女：未道明來意以為搶劫









（浮羅交怡20日訊）網傳一個視頻指女子因拖欠車貸遇上拖車佬拖車時，噴射防蚊噴霧並高喊：“救命，有搶劫犯”，雙管齊下逼走拖車佬，開車離開。

根據30秒的視頻內容，一名中年男子坐在司機座位上，試圖開走車子後，旁坐女子突然發難，並大聲求助及噴射防蚊噴霧，逼男子下車。

女子在男子下車後，直接移身到司機位上，關門開車離開現場。

對此，浮羅交怡警區主任莫哈末伊峇證實，警方接到該名30歲女子投報，指上週上午10許在浮羅交怡瓜鎮，在購買日常用品後準備開車離開時，遇到2名男子直接開門搶車。

他說，根據女子的口供，當時2名男子並沒表明身份直接開門上車，女子被2名不速之客嚇到。由於當時車上還有一名3歲的女兒，女子擔心本身與女兒的安危後，情急之下隨手拿出防蚊噴霧，射向對方。

他說，警方已向女子和2名拖車佬錄取口供，相信是一場誤會，並將以民事案處理此事。

他說，2名拖車佬是從亞羅士打進入交怡島內拖車，且相信沒依據程序行事，才會引起這場誤會。

無論如何，他說，警方將向雙方錄口供及調查後，再由他們向銀行方面商討。據了解，該輛白色本田轎車是屬女子丈夫所有。

至於另一個被指是延續版的視頻，指是女子丈夫的男子，手持長刀恐嚇拖車佬的視頻，警方證實與此案件無關。