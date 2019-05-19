集思廣益 福澤綿長 檳民共沾法喜















（檳城19日訊）檳城衛塞節迎佛花車大遊行今晚在檳島市區盛大舉行，雨後天氣涼爽，上千名善信從車水路馬佛總啟程，身穿素服手持鮮花一路護送花車，沿途也吸引不少民眾圍觀。

今年參與遊行的佛教團體有35隊，花車共28輛，檳州首席部長曹觀友在活動上致詞時說，今年衛塞節主題是“集思廣益，福澤綿長”，主要是集合眾人力量，促進交流和溝通，打造和諧及福氣滿滿的社會。

他指出，大馬的社會發展目前正處於重要時期，需要大家的積極配合，並發揮“集思廣益”的精神，促進社會的穩定与繁榮，只有凝聚大眾力量，最後得出來的方法才是最好的。

大會也各別移交2000令吉予3個慈善團體，即淨蓮慈悲院癌症中心、全國癌症協會及檀香晚晴苑中心。

遊行隊伍路經邦咯路、加拉歪路、車水路、太子道、中路、安順路及油較巷，最後在馬佛總散隊。

檳州衛塞節慶委會主席拿督駱福漢、馬來西亞佛教總會會長日恆法師也受邀致詞。出席者包括檳城衛塞節慶委會名譽主席拿督林發美醫生、副主席拿督斯里祝友成、馬來西亞佛教總會全國永久名譽會長拿督黃得軒、光大州議員兼檳首長政治秘書鄭來興、升旗山國會議員黃漢偉、阿依淡州議員黃順祥、浮羅池滑州議員李俊傑及彭加蘭哥打州議員魏子森等。