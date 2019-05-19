種油棕沒砍伐森林 郭素沁：馬54.8%土地屬森林範圍







（八打靈再也19日訊）原產業部長郭素沁指出，她剛從歐洲回來，期間拜訪多個國家捍衛馬來西亞的棕櫚油，同時也澄清種植油棕並沒有導致馬來西亞森林被大肆破壞，事實上，截至2017年，我國尚有54.8%的土地屬於森林範圍。

她說，很多受西方文化影嚮的人普遍認為種植油棕導致森林砍伐、棕櫚油沒有營養價值，因此使用歐洲進口的食用油如葡萄籽油、大豆油、橄欖油等，這樣的觀念是錯誤的，本地棕櫚油不僅沒有破壞森林，甚至還富含營養，尤其是紅棕櫚油含有胡蘿卜素、維他命A及維他命E，對人體很健康。

她於今日出席佛光文教中心浴佛法會暨衛塞節慶典活動後在記者會上說：“很遺憾的是，我們的教育制度和媒體都沒有大力鼓吹棕櫚油的好處，而西方國家的反棕櫚油情操卻漸漸地滲透到馬來西亞社會。”

遺憾大馬人不愛棕櫚油

郭素沁表示，在歐洲有逾1900種產品貼上“不含棕油（No Palm Oil）”的標簽，在西方國家強烈排斥棕櫚油的情況下，馬來西亞人更應該要愛自己的棕櫚油，並且鼓勵本地的棕櫚油制成品都應該貼上“Love My Palm Oil”或“Sayangi Sawitku”的標簽。

“當我們要游說各國進口馬來西亞棕櫚油及大談棕櫚油好處的同時，倘若我們自己不使用，對棕櫚油也沒有常識，便很難說服世界上其他國家和民族使用馬來西亞出產的棕櫚油。”

她也提及，棕櫚油在馬來西亞的出口排行第三，對國家經濟起著重要的作用，一旦棕櫚油產業消失，從上游至下游行業都會受到很大的影嚮。

另外，佛光山新馬泰印總住持覺誠法師表示，本身因為部長的介紹而重新認識了棕櫚油的好處，也鼓勵全馬的素食者能夠使用棕櫚油，把棕櫚油進一步推廣至每家每戶。

“以前我們都有錯誤的觀念，以為棕櫚油只是拿來制成肥皂或其他工業用途，棕櫚油好處那麼多，為何我們不用？馬來西亞遍地黃金之油，我們應該要好好珍惜和推廣。”(LMY)

@@@

利用棕櫚油油脂 冰彫大師彫出佛手

配合2019年衛塞節，佛光文教中心主辦了一系列慶典活動，包括浴佛法會、上供、獻燈獻花及素食園游會，慶祝佛陀的誕生。除了具佛教色彩的浴佛法會、毓麟祈福法會暨成年禮，還主辦了別開生面的“棕情棕意──素食示範及絕技表演分享會”。

在分享會上，世界級冰彫大師楊忠明（John Yong）利用棕櫚油的油脂為材料，彫塑出一尊精致的“世紀之光”佛手，象徵宗教和諧、種族和平。

楊忠明指出，這個作品是以佛手為主要雛形，外面彫塑了鳥巢紋理，乍看就像鳥巢圍繞佛手而生的畫面，佛手前後各圍繞著一只鳥，象徵和平與自由，希望馬來西亞能夠穩定和諧。

覺誠法師希望，國家能夠看到佛教的重要性，佛教主張存好心、說好話、做好事，能夠為社會培養更多好人，好人多了，犯罪率自然就少了。

“佛教是積極正向和愛國的宗教，希望馬來西亞繼續百花齊放，各個宗教都很重要，大家一起攜手共建更美好的國家。”

出席衛塞節活動的嘉賓還包括甘榜東姑區州議員林怡威、佛光文教中心副住持如行法師、馬來西亞雪隆姑蘇慎忠行餐飲業公會會長拿督林德來。