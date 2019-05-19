搞好經濟提升素質 安煥然：希盟當務之急







（笨珍19日訊）南方大學學院副校長安煥然認為，希盟政府當務之急是落實經濟改革及提升全民素質。

他表示，希盟政府在落實政改時，必須要有大方向和關鍵績效指標（KPI），須列出輕重緩急的事項，並循序漸進的展現出來。

“平心而論，希盟政府執政一年來的成績並不壞，只是民眾的期望過高，因為希盟之前承諾過頭，以致民眾期望越高，失望也越高。”

安煥然是於昨晚出席笨珍培群獨中舉行的公民大講堂時，如是表示。

他表示，要改善馬來選民的支持選向，以及守住華印和東馬選民的票，希盟政府短期必須從經濟層面，用心專注，把國家整體經濟搞好，讓市場活絡起來，並且要設下一個振興經濟的指標和期限。

他說，大馬如今面對內外交困局面，內則前朝掏空國庫，外則時機不好例如適逢中美貿易戰。但是，希盟政府不應從新增各種“雜稅”來填補國家財政數目字。

“如何做到不擾民，推行各種利好利民政策，振興經濟，才是當務之急。”

另外，談到提升全民素質，安煥然指出，國家長期而言須解決國民教育問題，官方與民間必須通力合作，共建“新馬來西亞”。

塑造新大馬勿空喊口號

他說，但這“新馬來西亞”的塑造，希盟政府必須要有基本共通的理念和信念，不能空喊口號。

他表示，當馬來人優先和固打制度一再被朝野強調之時，如果當權者還在對著華人說：“我們不應以華人思維看問題，而要以‘馬來西亞人’立場看問題”，希盟政府的民望肯定會繼續往下掉，兩邊的人都不會認同。

他建議，與其說不以華人思考問題，不如強調更多的“跨文化”交流，把擱置二十幾年的“回儒交流”召喚回來。

他認為，“馬來西亞人”不是新詞，也不是新概念。強調馬來西亞人，和強調我是馬來人，我是華人之間，很多時候，並不矛盾。

黃進發：以為希盟選票會分散 納吉打錯算盤致變天

雙威大學“傑佛瑞薩克斯”（Jeffrey Sachs）永續發展中心研究員黃進發認為，509能變天只是因為希盟幸運，因為納吉打錯算盤，以為伊斯蘭黨參與三角戰會分散希盟選票。

他說，若仍按照現在的遊戲規則進行的話，下一屆全國大選仍是一場賭注，結局也只會更糟。

他指出，509大選改變了一個關鍵，那就是少數族群和自由派選民，失去了“造王者”的地位。由於我國實行“領先者過關制”的選舉模式，巫統和伊斯蘭黨合作，若能夠把兩者支持者的選票結合在一起，就能拿下馬來半島另外30個國席，雖然不足以執政，但是足以讓希盟下臺。

他說，大馬政局目前是馬來族群分裂成兩邊，各別支持多元族群的執政黨希盟，及單一族群組成的巫統和伊斯蘭黨，而馬華、民政黨和國大黨已無關緊要。

他表示，解決困局的唯一方法是改變選舉制度，比如采用比例代表制，社會會出現更多政黨，比如關注環保或貧窮議題的政黨，有利於化解種族、宗教、語言的分歧；若無法改變制度，可以從社會層面做得更多建立跨族群聯盟的工作，理解各民族之間的沖突、教育和配套。

談及承認統考的問題，黃進發認同陳亞才的建議，即統考文憑搭配宗教學校文憑一起承認，化解來自馬來社會的反彈。(LSL)

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