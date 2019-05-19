衛生部防荼毒校園 修法管制電子煙

（怡保19日訊）衛生部嚴正看待含尼古丁電子煙入侵校園的事件，將會追查相關電子煙的來源，並對售賣者采取法律行動。衛生部副部長李文材披露，衛生部正在擬定新法案管制電子煙。

據報道，日前威南兩所小學有超過10名六年級學生被發現在校園內抽電子煙，有些學生甚至還當起代購。

李文材今日出席馬來西亞佛教總會霹靂州分會衛塞節浴佛和點燈活動後被詢及此事時說，含有尼古丁的電子煙受到毒藥和煙草法令的管制，在法令下只有醫生和藥劑師才能夠收藏、貨運和銷售含有尼古丁的產品，非法銷售者將可被對付。

李文材：對付非法銷售者

他坦言，在網絡上銷售電子煙的活動較難監控，不過，衛生部屬下的電子組將會極力監管網絡上銷售的不合法商品，並指示涉及者撤下相關的網頁或宣傳。

根據研究，市面上90%的電子煙的煙液內都含有尼古丁，而根據我國2017年的一項調查發現，10歲至19歲的群體當中有9.1%的人有抽電子煙，而11.7%是煙民。

“這項調查結果令我們感到驚訝，可見抽煙是青少年中一項很重大的課題，衛生部嚴正以待。”

他擔憂，學生這麼小年紀就就抽電子煙，將會造成他們對尼古丁上癮並成為長期煙民。

他強調，為了對抗電子煙入侵校園的事件，衛生部不但需要校方的配合，更需要家長的合作，小學生不應該接觸到取得電子煙的渠道。

出席者還有馬來西亞佛教總會霹靂州分會主席戴富來和怡保東蓮小築住持玄垂法師等人。