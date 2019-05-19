李文材：應提高醒覺意識 85%視覺問題可醫治





（怡保19日訊）衛生部副部長李文材表示，根據衛生部數年前的研究，國內有約7.1%的人面對視覺問題，而當中接近60%為白內障、10%由糖尿病所引起、7%則是青光眼。不過，視力有問題不等於世界末日，因高達85%的視覺問題都是可以被醫治的。

他認為有必要加強群眾有關視力的教育，以提高他們對視力問題的醒覺意識，因患有視力問題其實可尋求就醫。

李文材今早為由霹靂中華大會堂婦女組主辦的第二屆“愛檢查，護健康；愛自己，護家人”健康醒覺運動後，在記者會上如是表示。

他也指出，衛生部於4月推出的全國健康檢查計劃（Peka B40），實施至今一個多月以來都獲得良好的反應，不僅有1000名私人診所的醫生參與，也有高達6000名病患已做身體檢查。

他披露，該部的目標是在今年內，通過1億令吉的撥款達到80萬人參與。

至於近日發生霹靂州公正黨國會議員非禮女助理的事件，他表示有看到相關報導，不過由於男女雙方各有說法，因此他認為應交由警方調查，還原真相。

出席者包括霹華堂副會長何兆榮、秘書長張國榮、婦女組主任唐佩娟、活動工委會主席馬秀蘭、李銳泉眼科中心主席拿督李銳泉、醫生李文偉、怡保班臺醫院首席執行員張雪芳、行政經理林佩韻、市場經理貝蒂等。

超重也增患癌風險

李文材自嘲，他談香煙的課題談了8至9個月，有人支持也有人罵，其中支持的人會極力支持，罵的人也會罵得非常兇，當然禁煙的政策也會繼續進行。

“許多人都知道香煙會造成癌症和心臟病，不過這次撇開抽煙不談，其實超重也會增加患癌風險。”

他表示，防範勝於治療，其實有40%的癌症可被預防，如通過改變生活方式，因有13種癌症與超重息息相關，這包括乳癌、大腸癌、子宮癌、腎臟癌及頭部與頸部的癌症等。

40%癌症可預防

“若能通過健康的生活方式來減少癡肥，就能有效地減低患上這類癌症的風險。”

他說，肥胖也會導致三高，即血壓高、血糖高、膽固醇高，所以需保持健康的飲食習慣及長期運動，肯定能減少癌症及長期疾病的發生。

他續說，其他的健康生活方式包括減少抽煙，能戒煙最好、避免二手煙、減少酒精飲用，或是通過疫苗接種的方式，如注射B型肝炎疫苗及人乳突瘤病毒疫苗，最重要的還是要定期做身體檢查。

霹今年13宗酒精中毒

針對霹靂州內頻頻發生酒精中毒事件，李文材坦言，霹州今年約有13宗酒精中毒事件，讓人遺憾的是這類事件至今仍在發生。

無論如何，他強調，打擊非法酒涉及很多個部門，如警方、關稅局及國內貿易及消費人事務部，以確保供應非法酒的事件不再發生。

“衛生部是負責監督酒內的成分、關稅局負責稅務，警方及消費人事務部則負責執法。”