劉特佐飛機停放機庫2年 短期或不飛離獅城

（吉隆坡19日訊）相信是屬於被通緝商人劉特佐的龐巴迪Global 5000私人飛機，已在新加坡實里達機場的一個機庫里停放了超過2年。

根據新加坡《海峽時報》，基於這架私人飛機涉及多方，因此不太可能於短期內飛離新加坡。

報導引述新加坡警方消息，劉特佐相信也是挪用一馬發展公司（1MDB）資金，買下這架價值3500萬美元（約1.46億令吉）的飛機，屬於他所購買的奢華資產之一。

消息說，由於這架飛機是一馬發展公司案件的調查目標，目前仍然停放在實里達機場的私人公司機庫。

美法院已發出庭令

“我們知道美國法院已對這架飛機發出庭令，我們正在與有關的外國當局進行討論。”

消息也說，馬來西亞政府也希望索回這架飛機，然而美國方面的裁決，卻令事情變得複雜。

美國加利福尼亞州法院於去年11月，批準美國司法部及聲稱擁有這架飛機的Global One Aviatio公司的提議，出售這架飛機。

Global One Aviation公司一名發言人說，當局應該即刻啟動正式的招標程序。

Global One Aviation公司聲稱，與美國政府合作達成的協議，是為了確保雙方對飛機的合法權利受到維護，確保飛機不會貶值，同時妥善解決索賠的事項。

消息人士表示，馬來西亞政府也一直為賣掉飛機尋找買家，但卻不成功。

美國司法部至今針對一馬發展公司弊案充公了17億美元（約71億令吉）的資產，包括一枚價值129萬美元（約539萬令吉）的心形鉆石、一幅價值320萬美元（約1336萬令吉）、贈送給好萊塢演員里奧納度狄卡比奧的的畢加索油畫。

馬來西亞政府於上個月，以1.26億美元（約5.1414億令吉）的價格，將劉特佐涉嫌用一馬發展公司資金購買的豪華遊艇“平靜號”出售給馬來西亞雲頂集團。