勝選歸功沉默澳洲人 澳總理直呼奇蹟









（墨爾本19日訊）澳洲大選出現爆冷結果，選前民調顯示在野工黨可望變天，然而開票後工黨在眾議院議席遜於預期，由現任總理莫里森領導的自由國家黨聯盟保住執政權。成功連任的莫里森形容這次選舉結果是奇蹟，並歸功於“沉默澳洲人”選民的支持。錯失成為2013年後首位工黨總理的肖特承認落敗，並宣布辭去黨魁一職。

自由國家黨聯盟在眾議院151個議席中，獲得74席，距離取得過半數議席執政所需的76席僅差2席，而工黨則取得65席。

選前幾乎每份民調都顯示，執政聯盟會輸。不少分析家得知結果後大感震驚，表示工黨輸掉了一場“不可能輸”的選舉。

工黨黨魁黯然辭職

莫里森發表勝選感言時說：“我一直都相信奇蹟，今晚我們又創造了一個。”

他說，勝利不屬於他個人或自由黨，而屬於每個澳洲公民，屬於每個希望政府能把人民放最優先位置的民眾。他感謝澳洲人，指他們每天都非常認真，為夢想努力、希望有工作、有實習機會等，並稱今次的勝利是屬於他們的。

主打經濟策略奏效

分析指，莫里森在選戰主打經濟和創造就業機會，提出大規模減稅計劃。他選前積極到昆士蘭省拉票，成功將當地一個具爭議的礦場開發議題，從不利對抗氣候變化轉為增加就業機會。而工黨在當地選情差過預期，是敗選的主要原因。

此外，莫里森在選戰期間集中攻擊工黨的財政政策，批評對手填補稅制漏洞以增加醫療教育及環保開支的計劃，成功爭得較年長的富裕選民支持。

看好工黨提前派彩 博彩公司虧372萬

選舉結果不但令兩黨支持者震驚，更令選前兩天已經認定工黨會勝出，並提前派彩的博彩公司Sportsbet，蒙受多達130萬澳元（約372萬令吉）損失，結果成為大選的另一個輸家。

由於下注的人一面倒支持工黨，Sportsbet對工黨贏得大選非常有信心，因此在大選前2天就向下注工黨勝選的客戶支付了彩金。

大批選民押注工黨

Sportsbet聲稱“下注的客戶非常有信心我們會付款給他們，所以我們乾脆早點支付，投注者在選舉上很少出錯”。

瞎扯紐恐襲遭蛋襲 極右參議員被踢出國會

極右的昆士蘭省參議員安寧在紐西蘭3月發生清真寺屠殺案，將慘案原因歸咎於紐西蘭接收太多穆斯林移民，引來各界炮轟，其後更遭一名17歲少年蛋襲表達不滿。尋求連任的安寧在昨天開票後，確定被踢出國會。

澳洲廣播公司分析家在播出這段新聞時給了總結，“安寧會回到他來自的地方...他不會出席國會”。

北悉尼選區的自由黨眾議員齊默爾曼說，這是“這次選舉的重大成果之一”，“坦白說，他（安寧）對種族問題所採取的立場應該受到譴責，這在澳洲國會沒有任何存在的空間，澳洲人似乎也同意這一點”。

港台女將對戰 首誕華裔眾議員

澳洲國會以往出現過多名具有華裔血統的國會議員，但都是參議員，這次澳洲大選就誕生了歷來首個華人眾議員，在墨爾本東部市郊華人聚居的奇瑟姆選區，自由黨和工黨同時派出華裔候選人，代表前者出戰的是來自香港的廖蟬娥，後者上陣的是來自台灣的楊千慧。

兩人都是黨內資深成員，這次對碰亦反映了華裔在澳洲政壇愈見重要的角色。

最終，楊千慧以領先不到1%的票數當選，締造歷史。