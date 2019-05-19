疑似情欲短訊流出 許紹雄：網絡強奸









（香港19日訊）70歲許紹雄與太太結婚27年，育有22歲女兒。近日有人向傳媒爆料，提供去年4月27日至28日的微信截圖，指有疑似“許紹雄”跟一名女士的對話，內容頗為露骨，當中有張“許紹雄”的照片。

在《使徒行者》憑“歡喜哥”一角奪得《萬千星輝頒獎典禮2014》“最受歡迎電視男角色”的許紹雄，在剛播畢的《鐵探》裏演“簡Sir”，經常口無遮攔，處處出言侮辱程Sir（黃智賢飾），演技備受觀眾肯定，更被封為“世紀賤人”。

爆料者提供的微信對話照片，顯示的頭像及電話號碼與許紹雄本人完全一樣，照片中名為“許紹雄”者，對話十分色情，不時用“我想看你的小XX”、“想看你沒衣服的”及“你裸露給我看好嗎？”撩妹。 而與“許紹雄”對話的女方要求看他的照片，接著果然有許紹雄明星本尊的照片出現，並發出一張下體照，爆料者提供的照片把女方的回覆遮蓋住，名為“許紹雄”者再要求“視訊你裸露給我看好嗎？”兩人之後展開一段18秒的視訊。問到爆料者最後有否與許紹雄見面，她表示：“他是一個虛假得（的）人，他已經把我的微信刪除了。他有發（男性下體）不雅照給我，而且一直（要）跟我視頻。”

對此，記者求證許紹雄本人，他表示：“當然是沒有的事，現在太容易被人作弄，我感覺像被人強奸”。微信被入侵嗎？他回“我不知道發生什麽事，沒有辦法，網絡這麽亂”。是否擔心名聲被毀？他說“會擔心，沒辦法，管不到”，並表示沒有跟太太說，不曉得她知不知此事，還強調不會用真名做這麽笨的事。許紹雄說：“我算是有人認識的…怎麽會這麽大膽這樣跟別人講這樣的話！更何況我有心無力！”