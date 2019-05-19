行動黨非處於靜音模式 林吉祥：不會是馬華2.0

（新山18日訊） 行動黨元老林吉祥強調，有些人一旦掌權並身在政府中就會改變政策和原則，但行動黨不會。

他說，行動黨並非處於靜音模式。

他今日在文告中表示：“我們現在不再是在野黨，而是希望聯盟政府的一份子，我們的運作方式無可避免地會有所不同，但我們對新馬來西亞的原則、理想和願景保持不變。”

林吉祥也是依斯幹達公主城國會議員。

他說，行動黨不會是馬華公會2.0，而馬華公會不能成為行動黨2.0。

他指出，馬來西亞當前正流傳著一個新的政治迷思，指稱由於行動黨的沈默，我國需要一股第三勢力。

“根據有關迷思，由於行動黨已經成為馬華2.0，馬華應該成為行動黨2.0。”

林吉祥說，有關迷思是馬華領袖創造的，他們認為行動黨部長和政府領袖只能覆制馬華前領袖在政府和內閣中的作用，為了保住權位，必須放棄建立嶄新、團結、公正、自由的馬來西亞的原則和願景。

不過，他表明，行動黨永遠不會成為馬華2.0，也不會放棄對新馬來西亞願景的承諾，人民最終會以馬來西亞人感到驕傲。

不允巫伊合作

他強調，行動黨永遠不會像馬華一樣，允許巫統和伊斯蘭黨的危險政治合作。

“直到現在，馬華公會都不敢切斷與巫統的紐帶。沒有哪個馬華的領袖堅定並勇敢地譴責一馬公司醜聞以及前首相拿督斯裏納吉。

“馬華必須解釋為什麽他們那麽沒有原則並抱持機會主義，以至於支持巫統與伊黨領袖的不負責任和危險的政治？”

他強調，行動黨不是處於靜音模式。那些指責行動黨領袖在意識到無法改變國家建設政策之後，“更有興趣保住權位”的人是大錯特錯的。

“我已經拒絕進入內閣。有沒有馬華領袖曾拒絕被任命為內閣部長呢？”