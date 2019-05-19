《馬拉樓是不是騙局？》貼文 杜進良：海景樓變內陸屬個案







（八打靈再也18日訊）檳城投資房地產是騙局？檳城填海讓海景樓變成內陸？

《雅虎香港財經》日前發表了一篇題為《網民熱議：馬拉樓是不是騙局？》的貼文表示，有鑒於最近檳城房地產在香港掀起話題，許多香港人都考慮在檳城置業。

該貼文指出，基於我國有許多人會說粵語，以及早前電視節目有提及我國的醫療設備良好、價錢便宜，讓許多香港人都對投資檳城的房地產動心。

貼文說，從投資的角度，領教過日本房地產的投資者都會對檳城房地產有戒心，並揚言“檳城樓市繼掘礦機、日本樓後另一個騙局”。

貼文也列出了6項檳城房地產的缺點，包括檳島正瘋狂填海導致海景隨時變成內陸、飲食習慣是幾十年前香港草根水平、氣候太熱、景點不多且城市偏悶、整體天然環境輸給香港及城市設計以車行為主。

貼文亦引述了2019大馬房屋價格指數（MHPI）的數據，指出全年增長已放緩至不足3.1%。此外，在數據上看，大馬樓價在去年第二季增長已大幅放緩且供應過剩問題嚴重。

貼文表示，若想要投資而非自住，在檳城置產很難賺到錢。

貼文說法偏頗

針對此貼文，馬來西亞房地產發展商會檳城分會主席拿督杜進良表示，目前檳城確實有某房地產因填海工程導致海景樓變成內陸，已經填了50英畝，讓原本可以觀賞到一望無際海景的房地產變成普通風景的房地產。

他說，這屬於個別案例，一些房地產附近因受限於海域深度影響將不會繼續填海工程，也不會面對海景樓變內陸的情況。

杜進良指出，他認為該貼文的說法稍有偏頗，檳城的房地產價值會因地點不同導致增值程度不同，他覺得檳城有些地區的房地產還是值得投資的。

此外，他也表示，檳城房地產市場目前確實出現放緩的現象，之前政府推出“擁有房屋運動”（HOC）及印花稅優惠等政策有讓市場回溫，他擔心在6月30日優惠結束之後，會讓檳城房地產市場變得更差。

“在我看來，檳城房地產市場下半年會繼續放緩，因為受到全球經濟不好、銀行也沒有放松貸款條例等影響。”