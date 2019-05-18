利用洪森照片宣傳 大馬夫妻柬詐騙被捕

（金邊18日訊）涉嫌在柬埔寨設立公司進行詐騙活動，一對馬來西亞籍夫妻於今日被金邊警方逮捕。

根據《柬中時報》，柬埔寨警察總署總監涅沙文將軍說，涉及公司是國際性詐騙集團，受害者多數來自中國。

他表示，調查發現該公司沒有在柬埔寨國家銀行及相關部門註冊，而且之前曾在馬來西亞和印尼行騙被揭發，之後逃到柬埔寨設立總部。

受害者多是中國人

“根據我們所掌握的消息，這家公司的總部雖然設在柬埔寨，但目前沒有柬埔寨人上當，受害者以中國人佔多數。這家公司鎖定的對象主要在外國。”

涅沙文說，在柬埔寨首相洪森的指示下，由國家警察總署、國家銀行、金邊市警察局和柬埔寨證券委員會組成的跨部門工作組，今天早上檢查該公司的金邊辦事處，並在檢查後在公司大門貼上封條，暫時關閉辦事處。

根據公司的網站資料，它在金邊的總部即將落成，並指柬埔寨首相和國家銀行行長將出席開幕典禮，並利用洪森的合照進行虛假宣傳。

網站發佈了4張照片，顯示集團核心人物就是被捕的馬來西亞籍夫妻在柬埔寨紅十字會年度募款活動上，與洪森夫婦的合照，以及在洪森私邸與洪森的合照。

根據洪森在臉書發佈的一項“國家安全緊急通知”，他指該公司冒用照片及名字進行虛假宣傳，同時提醒民眾當心陷入公司的騙局。

洪森表示，他的照片及名字被利用在官網大肆宣傳，除了指他是集團的支持者，還將以國家總理身份出席集團於5月20日舉行的開幕典禮。

另外，來自中國銀行金邊分行的消息透露，中國銀行也被該公司利用來進行詐騙宣傳。

“這家公司聲稱將於5月20日在金邊總部開幕時分發匯票給會員，會員也可以到中國銀行金邊分行領取。”

消息說，中國銀行金邊分行人員已為此而制定應對措施。