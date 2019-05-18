商人誤信助申貸廣告 下載軟件萬元被轉空







（新山18日訊）一名批發商誤信社交平台以為可以協助他向國家儲蓄銀行（BSN）申請生意貸款，豈料銀行戶頭的款項在20分鐘內悉數被轉空，損失高達1萬1830令吉。

陳先生（42歲）今日向記者披露，他本月10日在臉書上看到一則聲稱能免費協助向BSN申請生意貸款的廣告，由於自己曾向該銀行申請貸款但不獲批準，因此便決定嘗試。

他說，對方口操流利華語，兩人隨後是通過通訊軟件WhatsApp聯絡，對方的號碼為（016-231 16xx）。

“我被要求下載一個叫“bgma”的手機軟件，對方指示我填寫軟件內的申請表格，包括銀行戶頭號碼、自動提款機卡密碼、安全碼（CVV）及身份證號碼等個人資料。”

警疑不法徒新手法詐騙

他表示，他在本月17日將表格填妥提交後，銀行里的款項便在20分鐘內，分別3次被轉入兩間銀行的3個戶頭。他在銀行發來的短信內，發現這3個戶口的持有人為同一人即一名巫裔男子羅斯蘭（Roslan Bin Jafu）。隨後，他再也聯絡不上對方。

他說，他感到不解的是，他已將每日轉賬限額設定在3000令吉，不明白對方如何能在一天內轉走超過1萬令吉的款項。他於事發當天便到彩虹花園警局報案，警方指相信這為新的詐騙手法。他希望通過報章提醒民眾勿輕易掉入這些詐騙集團的陷阱。