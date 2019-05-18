衛部澄清只收1元 驗愛滋病毒沒徵60元

（八打靈再也18日訊）衛生部強調，政府醫院只向外籍人士徵收愛滋病毒檢測費用，並否認向馬來西亞民眾收取60令吉的檢測費。

針對亞太愛滋病服務組織理事會董事經理馬丁‧朱指控，衛生部回應說，愛滋病毒檢測費用為1令吉，包括註冊、咨詢與研究費。

衛生部也闡明，所有醫療費用都是根據《1982年收費（醫藥）法令》及《2017年醫藥條例》進行。

外籍人士徵收60元

根據《今日自由大馬》，馬丁於4月在臉書引述消息發文，指衛生部已經落實新的收費制度，讓5年前在憲報頒布的收費架構正式生效。

“馬來西亞人如今走進初級醫療診所進行愛滋病毒檢查，要被徵收60令吉；吉隆坡至少有一家政府醫院要求繳納費用。”

他聲稱，對B40群體來說，60令吉的收費已超出能力範圍，並剝奪有愛滋病毒感染風險的人定期檢查的權利。

針對馬丁的指控，衛生部表示，馬丁所指的費用架構是在《2014年醫療費用（服務成本）》之下，只適用於外國患者。

“所有想在政府醫院接受愛滋病毒檢測的未婚夫婦，以及進行愛滋病毒檢查的病人，都會被徵收1令吉費用。”

“根據《1982年收費法令》，B40群體病患可全部或部分豁免醫療支付。”

衛生部也表明，衛生部會繼續收取1令吉的愛滋病毒檢測費用，以支持《2016-2030年國家愛滋病戰略規劃》。

馬丁較後受訪時感謝衛生部的澄清；他說，他先前接獲的消息源自一名醫護人員。