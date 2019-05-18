你手賜我腳 88義工趕製義肢 讓202人走下去









（檳城18日訊）檳城德教會紫雲閣與泰國皇太后義肢基金會配合舉辦第5屆免費裝置義肢，今日圓滿落幕，88名醫護及技術人員在6天內赶工，為202名受惠者完成了213隻義肢，素未謀面的彼此也牽引出不少感人的另類異國情緣。

33歲失去了左下腿的組培人員曾偉毅，抱著25歲泰國技術人員東沙波用盡全力，赶在最後一秒製出的義肢，與他道謝及道別。

曾偉毅患先天性長短腳的問題，8年前截肢左下腿，因義肢只耐用2年而需更換新，這次幸運獲得免費義肢，他滿心期待從浮羅交怡來檳，讓有關醫護及技術人員為他量製義肢。

他說，昨日為團隊工作的最後一天，團隊原應在下午3時就收工，但我在下午2時45分試裝義肢時，還是感到不合適，醫生要求再打磨過，東沙波馬上開始打磨。

“打磨都是得花上3、4個小時，當下我一顆心馬上沉到谷底，眼看團隊就要收工了，哪裡還赶得及打磨好，可能自己要再等多3年才有新的義肢。”他說，但東沙波爭取時間不停在打磨，到了下午6時把義肢打磨到我裝上後合適舒服為止。

互留電話聯繫

“他與他團隊的那種精神很讓人感動及敬佩，他再累都延遲收工幫我製出完美的義肢，我很感謝他。”

兩人送別之時沒有道不盡的千言萬語，因為隔著他倆的是語言不通，他們大多數的溝通都需通譯員幫忙，可在量製義肢過程中，彼此已把彼此當成了朋友，分離前語言不通的兩人還是互留電話作聯繫。

技術員每日超時工作

東沙波是眾多泰國技術人員的其中一位，在檳城6天，他與其他醫護及技術人員一樣，每天都超時工作，爭取每分每秒為需要的人赶製出完美合適的義肢，讓他們能重新站起來，展開新生活。

東沙波說，本身在泰國也是醫院里的製造義肢的專員，加入泰國皇太后義肢基金會已有4年。

在這6天里，他每天清晨5時就起床準備，6時開始投入製造義肢，並會一直忙到晚上9、10時，工作都幾乎超過12個小時。

“這6天確實很累，累到不懂如何去形容，但卻是值得的，在這6天里我製出了6隻義肢，這是我的光榮，能看到他們穿上我做的義肢重新站起來走路，身體的疲憊也馬上消失。”

今屆受惠者歷屆最多

檳城德教會紫雲閣署理閣長拿督沈雅財說，該閣過去13年，每隔3年舉辦一次免費裝置義肢活動，迄今受惠者累積達963人，該閣為此活動總共撥出280萬令吉。

他說，今屆受惠者有202人，歷屆最多。他希望來屆活動能繼續獲得善心人士響應及協助，加上科技進步，希望來屆活動能有更好安排，協助更多有需要的人。

儀式上，活動籌委會主席拿督斯里黃智緒移交60萬令吉支票給泰國皇太后義肢基金會。其中47萬令吉用以抵銷該基金會為此活動承擔的開銷，另13萬令吉則讓該基金用以協助東南亞其他有需要的人士。

泰國駐檳副總領事蘇甘辛巴索及泰國皇太后義肢基金會總秘書長黃成立也在會上致詞。

與會嘉賓包括檳城德教會紫雲閣閣長拿督林嘉水、顧問拿督斯里周榮吉、泰國皇太后義肢基金會執行董事林盛、檳城福利及愛心社會委員會主席彭文寶。

林冠英讚揚各單位貢獻

財政部長林冠英讚揚德教會紫雲閣、泰國皇太后義肢基金會、醫護人員及義工，共同成就這項極具意義的免費裝置義肢活動，協助202人重新站起來，展開新生活。

他說，這項活動受惠者來自各種族和宗教，並強調大家都是人，有些問題不論來自哪個種族和宗教都會面對。面對問題時，大家就要團結一致，共同面對及解決。

林冠英也對行動不便者表示同理。他說，受惠者今天獲得義肢，就好像有了新際遇，鼓勵大家一起打拼，貢獻社會，活出生命意義。

“如果哪方面聯邦政府能協助，我們就會協助。我們會跟你們在一起，馬來西亞聯邦政府是你們的政府，我們與你們同在。”

義肢費用昂貴 家人負擔不起 女童5年靠跪爬活動

5歲的諾巴紀先天缺右腿，因裝置義肢費用昂貴，家里負擔不起，過去5年日常活動都是跪爬，也因行動上的不便，失去上幼兒園的機會。

居住雙溪大年的諾巴紀，今日在婆婆陪同下到來德教會，裝上她的“小伙伴”後，在婆婆牽扶下踏出人生的第一步，每走一步都是會場上的焦點，也伴隨著不少的鎂光燈，讓她顯得有些害羞，但婆婆說孫女裝上義肢後是高興的，她還可以去上學了。

來自柔佛同樣先天性缺腿的侯雪琪（13歲），隨著成長發育，這已是她第4度更換新義肢，她是第2次在這項活動中獲得免費安裝義肢，父母、雙胞妹妹及幼妹都陪著她一起到來檳城。

來自柔佛的32歲幼兒園老師吳盈盈，9年前發生一場車禍而失去了右腿，親自駕車載著媽媽來領取她的新義肢。

她說，安裝義肢費用昂貴，而且每隔3、4年就需更新，在友人介紹下申請了免費安裝義肢。

“很感謝他們給了我新的義肢，讓我可以繼續向前走下去，他們真的很有愛心及耐心，令人很感動。”