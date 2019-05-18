“強調國家需改變” 馬智禮指言論失焦

（新邦令金18日訊）針對引起爭議的“廢固打制需確保無拒聘不諳華語土著”言論，教育部長馬智禮強調，他當天強調的是雖然國家現況需要改變，但改變並非一朝一夕可以完成的，只有共享繁榮才能確保國家的和諧。

馬智禮今日在新邦令金出席當地宜康省齋戒月派粥活動後，於記者會上接受媒體詢問時，如是回應。

他指出，本身是在該對話會即將結束的時候提及，國家要往前發展，就需要共享繁榮，然而現實問題就是改變不會是一朝一夕可完成的。

“這是我當天所強調的，但是卻只是那個課題（不撤銷預科班固打制言論）被突出，繼而引起爭議（sensasi）。”

馬智禮指出，政府承認目前的現實需要改變，並承諾要改變現況，因此政府提出共享繁榮及社會和諧。

“只有互相協助，才能確保需要幫助的人獲得幫助，並且向全體國民提供最好的選擇，才能一起享有和諧的社會。”

無論如何，馬智禮並沒有正面解釋何為“需要改變的現實”。

另外，針對大馬高教基金（PTPTN）貸款欠還者是否應該禁出國，馬智禮指出，當局正在進行諮詢的工作以獲取民眾的反饋，並認為大馬高教基金局應該與媒體進行良好的溝通。

他承諾，無論大馬高教基金局的決定為何，必定將會聽取民眾的意見，特別是年輕人的意見。

針對每月繳付PTPTN貸款者可獲得10%折扣的建議，馬智禮也強調，當局將會在7月份做出決定，與此之前將會諮詢民眾的意見。