捍衛消費者逾半世紀 高官戰友送別依里斯









（檳城18日訊）昨日逝世的檳州消費人協會主席莫哈末依里斯今日舉殯，檳州元首敦阿都拉曼、公正黨主席拿督斯里安華、財政部長林冠英、前檳州首席部長丹斯里許子根都前往喪府向他致最後的敬意。

過去50年來為我國各項議題發聲的莫哈末依里斯，是於昨日下午4時45分因心疾在一家私人醫院逝世，享年93歲。

今日上午10時，在多名高官及逾百名前線同伴的陪伴下，莫哈末依里斯遺體從浮羅池滑羅斯路的住家送往霹靂路穆斯林墳場安葬。

出席者包括工程部副部長安努亞達希、人力資部副部長拿督馬夫茲等。

安華：我國損失一領袖

安華說，在他的從政生涯中，有時難免在特定課題上與莫哈末依里斯爭論。莫哈末依里斯在八十、九十年代，勇於針對國家發展課題發言，以確保發展沒有邊緣化貧民，此精神令人欽佩，也是值得學習的榜樣。

“依里斯常年關注消費人、環境等公共課題，卻能與任何人合作。他非常節儉的生活習慣，在物質化的今天已經非常罕見，他的離世代表我國損失了一位德高望重的領袖。”

首相署（宗教事務）部長拿督斯里慕加希、貿易與消費人事務部長拿督斯里賽夫丁昨晚也前往喪府慰問家屬。

莫哈末依里斯是於1926年12月6日出生在南印度，育有3女1男，7名孫子與4名曾孫，他曾擔任檳島市議員。

他是檳消協50年前創辦時創會會員之一，常年對國內食品安全、交通、環境、消費人權益、公共政策等議題發聲。