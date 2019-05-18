發表聘不諳華語土著論 馬智禮社媒捱轟

（檳城18日訊）教育部長馬智禮發表“先確保土著不諳華語也受聘”言論，在社交媒體遭不少網民炮轟。

一名自稱為丹斯里Vincent Lee的網民，在臉書公開揶揄馬智禮還住在山洞，獲得不少網民轉載。

他強調，職場不曾歧視任何種族或是否帶頭巾。他說，生意需要賺錢，僱主將聘請最好的候選人，不論其外貌。

他還說，一些人不惜借大耳窿，付出沉重代價，為的是孩子的教育。他質問馬智禮是否知道或關心這些發生在周遭的悲情故事？

“這是為什麼華社企業經常設有教育基金以協助清寒學生。除了納稅！！！所以，醒來吧，別說廢話。”

網民失望馬智禮思維老舊

另有網民質疑馬智禮何以當上教育部長，起初覺得他有點搞笑，但現在對他的老舊思維感到失望。

有網民敦促馬智禮認清，即使巫裔僱主也傾向選擇聘請華裔員工，原因並非他們是華裔，馬智禮應該看得更全面及問題根源。

陳建業：教長言論理由牽強 聘僱取向屬成本考量

（檳城18日訊）馬來西亞人民黨全國宣傳主任兼吉州秘書陳建業說，強制性大學固打制與開放式就業機會，根本就是兩碼事，如果要牽強找出共同點，那就這種制度生產出被認為劣等的大學畢業生，他們因而不受聘，結果就被認為是就業機會上的種族歧視。

他今日發文告說，教育部長馬智禮說，如果說新大馬就不需要固打制，那麼我們就要確保土著的就業機會，不會因為他們不懂中文而被忽視。

他說，如果馬智禮認為不諳華語是主因，那麼就應鼓勵大學生多學華語。

他說，在開放的就業巿場，僱主偏向於以低成本錄取比較有能力的大學畢業生，這與諳華語無關，除非需要諳華語的行業，那也無可厚非。

他說，華人支持希盟，無不希望它能建立不分種族的新馬來西亞，仍執行後門式大學入學固打制，是執政的失敗，是開倒車。

李偉翔促教長收回言論

行動黨社青團組織秘書兼檳州團長李偉翔說，教育部長馬智禮把不諳華文聘請員工的課題和大學預科班課題捆綁在一起的言論是在開倒車，教長是否有真正實際去考量市場上的經濟需求？教長此言論就好像在對非土著社會威脅喊話，這般的言論讓非土著極為反感。

他今日發文告說，貴為教育部長，必須在國家教育制度上為我們以後的國家主人翁制定未來有利市場競爭的教育政策。

“若在私人界特定行業裡他們需要員工會多種語言為何不可？教長這言論是否有跟人力資源部長溝通瞭解問題出在哪裡？當今的中文，不再是個單純的種族語言，教長應該把它當成是個區域語言或甚至可以說成當今的經濟語言。”

“在中國崛起為亞洲主要的經濟國時，教長應該做的是制定更多鼓勵學生學習華語的政策，讓我國以後各族畢業生可以用各種語言與世界各區域接軌。”

“我們需要的擁有遠見的教育部長，而不是再而三的用種族限制思維來制定教育政策。”

“我要提醒教長記得自己是全民教長而不是單一種族教長，發表任何言論應該以種族團結為基礎。若報道無誤，敦促教長收回他這番無厘頭言論。”

鄧章欽：抨笨蛋非掀罵戰 教長言論已傷害社會

雪州行政議員拿督鄧章欽強調，他在臉書上抨擊教育部長馬智禮“笨蛋”，並不是要掀起口水戰，而是馬智禮的言論已傷害到社會，他忍無可忍情況下才會在社交媒體上抨擊糾正對方。

他直指馬智禮確實“失言”，但並沒有要求對方辭職，只是希望經過糾正後，馬智禮能解釋清楚，但倘若對方不同意，大可理性公開辯論。

他說，馬智禮做對的地方就該贊揚，但反之做錯的事，作為人民代議士的他，也應該反映人民的憤怒，站出來糾正馬智禮不對的地方。

他說，他能理解內閣的行動黨同僚，此時不便回應，但他並不在內閣體制內，並沒有受到限制。

“就如俗語中的‘駱駝背上最後一根稻草駱’，我也是忍無可忍才會做出抨擊及糾正，而馬智禮作為部長，應確保自身的言論是團結各民族，而不是造成社會分裂或發表種族言論。”

鄧章欽今早出席巴生永安鎮母親節派發活動後表示，不諳中文的土著申請工作不被拒絕，政府才能談論廢除大學根本是兩件風馬牛不相及的事，不能混為一談。

他說，馬智禮卻將課題種族化，但其實這並不是種族問題，有關指責並沒有根據，因為不同行業有不同聘請的需求，這樣的指責對於企業也不公平。

他說，80年代大學存在著學額比例問題，加上當時很多人因為經濟面對學習困境，鄉區學校施備缺乏等，因此有了扶持計劃（大學預科班）。

“依照當時的情況，我們可以理解扶弱政策，但是我們如今出現一個執行上的不公平，扶弱政策雖有必要，但同時也必須隨著時間改變而作出修正，而不是擺出理所當然，永久保護，乖離希盟精神。”

他披露，隨著時空背景不斷地改變下，政府並沒有檢討這項計劃，造就不少家庭富裕的子弟同樣能進入大學預科班，間接排擠貧窮的馬來學子，造成不公問題，一樣無法受惠。

劉華才：靜靜領袖難得表態 火箭應要求換教長

民政黨全國主席拿督劉華才博士對民主行動黨領袖在教育部長馬智禮發表“何時廢除大學預科班固打制？ 先確保土著不諳華語也受聘”言論的課題上不再“靜靜”感到欣慰。

他希望行動黨發揮坐擁41個國會議席及6名內閣部長的影嚮力，要求首相敦馬哈迪醫生撤換教育部長。

他說，馬智禮在發表“何時廢除大學預科班固打制？先確保土著不諳華語也受聘”的言論後，已引起朝野政黨領袖，包括他本人的譴責，而更難能可貴的是之前對許多課題都“靜靜”的行動黨領袖也終於在這件課題上發聲，雪州行政議員鄧章欽更直批馬智禮是“大笨蛋”。

“我在想行動黨如今已是執政聯盟內的第二大政黨，坐擁41個國會議席，並有6名內閣部長，包括位高權重的財政部長林冠英，那麼為何不善用他們的影嚮力，要求首相敦馬哈迪撤換掉這名表現不佳，又充滿種族主義的教育部長。”

劉華才是於今日，在一篇文告中發表上述談話。

他指出，在出任教育部長後，馬智禮已經引起了許多爭議，而如今又發表這種種族的言論，後者已經用自身的行為說明了並不適合當新馬來西亞的教育部長，如果行動黨是真誠的捍衛全民，尤其是非土著權益，就應該在政府內部發揮影嚮，要求首相撤換馬智禮，讓人民看到行動黨當家又當權。

他說，在面對教育課題時，民政黨一直秉持的立場是必須從教育專業角度著手，不能夠將教育課題政治化及種族化。

他強調，在面對大學預科班土著固打制的課題上，其實華社並不稀罕那少得可憐的10%固打，華社真正所要求及爭取的只是政府的公平對待。

劉華才也再次要求馬智禮收回上述不當及充滿種族性的言論，並公開向全國人民道歉。

大學生鼓掌認同馬智禮 顏炳壽：令人擔憂

馬華居鑾區會主席兼遠景研究中心（CENBET）聯合主席顏炳壽說，在教育部長馬智禮發表“除非土著在申請工作時，不因不會講華語而被拒絕，才能談論廢除大學預科班固打制”的事件上，最令人擔憂的，是台下一群優秀大學生的如雷掌聲。

他昨日在臉書貼文指出，他可以理解馬智禮“移動預科班龍門”的言論是個帶有議程的政治動作，也能理解教育部副部長張念群無法干預內閣部長的立場和需要更好的溝通，但是令人擔憂的是馬智禮在發表上述言論時，大學生報以熱烈掌聲的認同。

他抨擊馬智禮以“公平的求職機會”之名，扼殺大馬高級教育文憑（STPM）考生進入公立大學的機會，使這些學生成為政治孤兒。

他認為，要解決就業問題，就必須探討現今社會的就業挑戰，而僅靠掌握中文無法保證一個人能獲得工作，同樣的，如果一個人具備市場所需的技能，即使不諳中文，也不會被拒絕受聘。

“我們有一個不明白語言是一種工作技能的教育部長。任何語言都一樣。

“馬智禮寧願玩弄會分裂社會的政治言論，而不探討如何裝備我國畢業生，以應對真實世界的競爭。

“若根據馬智禮的邏輯，那就該強制要求大學預科班的學生學習中文。”

根據新海峽時報報道，他說，馬智禮將風馬牛不相及的大學預科班固打制和職場語言需求混為一談是如履薄冰，因為這兩個課題不僅存在種族因素，也能煽動情緒。

“在我們需要降低政治溫度的時候，沒必要發表會激發情緒的言論。作為一個提倡中庸的組織，我們強烈反對任何會惡化種族關系的言論和行為。”

他說，馬智禮作為教育部長，應該在從學校開始培養民族團結方面扮演重要角色，沒必要採取會引起分裂的廉價政治手段。

陳國偉抨教長沒教育素養

教育部長馬智禮指“要廢除大學預科班固打制，先確保不諳中文土著也獲聘”的言論掀起千層浪，首相對華特使陳國偉也批評馬智禮，是一位沒有教育素養的部長。

“發表這種言論等於是表現出教育部長（馬智禮）不具教育素養，而且也傷害了馬來西亞人民的感受和感情。”

他說，目前外界對於馬智禮這番言論的輿論非常強烈，相信後者應該知道反省，也期許這是他最後一次發表類似言論。

陳國偉今日到訪華夏（馬來西亞）藝術文化發展協會展示中心，針對馬智禮這番言論的看法時，如是指出。

他勸告馬智禮應專注在教育改革工作及提升部門的效率，確保每個國民都受到好的教育，而非發表這種不當的言論。

馬智禮周四（16日）出席一場與理大校方、職員和學生的對話會活動，回答一位學生有關大學預科班固打制應廢除的提問時說：“當土著不再因為不會說華語而被某些工作拒絕時，我們再來談廢除大學預科班的固打一事。”

有關言論後來遭到多方抨擊，並要求馬智禮道歉。

通過憲法為各族提供平等教育 玻馬大校長挺馬智禮公正

玻州馬大校長峇德利沙說，教育部長馬智禮不僅是一個政治家，更有責任通過憲法為各族提供平等的教育機會，因而任何一方不應政治化是項固打制課題，因為這將鼓動各族人民的情緒，最終嚴重影響國民團結精神与社會安宁局勢。

他說，目前教育部長的一切決策都是很明确及公正，而不是煽動种族情緒的行為。

他今早針對教育部長馬智禮談及國內大學預科班固打制及不諳華語土著申請工作遭拒絕課題一事發表聲明。他說，如果放寬對非土著預科班固打實則不公平，同時現今雇主也依然拒絕聘請不諳華語的土著工作。

他說，公正不意味著給予平等的權利，而是將正确的東西放在正确位置，因而在公正背景下，各方都要了解我國的社會情景，最重要是保持种族和諧。

他說，人民必須深入了解及嚴謹遵從我國憲法，以便國家社會安和諧与安宁不被破坏。整個社會与多元民族合作的空間是很重要，這有利于穩定、進步、公正、包容、自由、人權和民主的擴大，也包括受教育的權利。