成龍財產只給妻兒 妻慫恿吳卓林討回應得受阻

（香港18日讯）“小龙女”吴卓林前年与母亲吴绮莉闹翻，去年4月与大12岁网红Andi远走加拿大，更在当地注册结婚。两人目前在香港生活，Andi日前公开鼓励吴卓林和生父成龙相认，引发网友讨论。

Andi日前写下长文，似乎在宣泄心中的不满，文末更说：“离我远一点，最后说再见好吗？”疑似在对吴卓林喊话，引发婚变揣测。Andi两天前突然到吴卓林的Instagram留言，她认为吴卓林不应该一直被称“私生女”，鼓励对方与生父相认，找回姓氏，并拿回属于自己的奖励，不要害怕丢脸，吴卓林稍后也回应：“你说的全对。”

吴卓林曾接受传媒访问时，称只是想知当年发生什么事，强调从来没贪恋成龙的财产，指出世以来一直未见过父亲。由于她受外界目光影响，从小开始心理已出现问题，自己很容易冲动。

成龙早前受访时曾说约莫30亿港币（约16亿令吉）的资产，有一半会分给老婆林凤娇及儿子房祖名，另一半捐做慈善。根据香港法律，要先看是否有先设遗嘱，如果没有事先设立，就代表配偶可以优先取得其中一半，另一半则由所有子女平分，包括在外的私生子；但如果成龙如他所言，真的已经预立遗嘱，然后遗嘱内完全没提到吴卓林，那么吴卓林就无法获得遗产的一分一毫。吴卓林若依照Andi所说的向成龙讨“奖励”，看来有难度。