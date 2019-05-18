和豐國會議員反駁指控 “是女助理騷擾我”

（怡保18日訊）公正黨和豐國會議員柯沙文今天反駁性騷擾女助理的指控。

他說，該女助理才是不斷騷擾他的人，不僅曾一天撥打超過幾十次電話給他，甚至還介入他的家務事和詆毀其妻子，差點導致他的婚姻出現問題。

他強調，為了他的家庭幸福，他願意站出來面對這項誹謗及指控。他與妻子的關系也很好，不想因為外人的關系，導致婚姻破裂。

柯沙文指出，他在公正黨副主席拉菲茲的勸告下，在今年5月初針對這名女子的騷擾行為報警，目前案件尚在調查。

“若真如她指控我性騷擾她，為何到本月初她依然打電話給我多達數十次？幾個星期前，她也打給我太太。”

根據《當今大馬》報導，這名女助理是來自蒲種的女律師。她已在週四向警方報案，指從去年12月起受到該名國會議員持續性騷擾她。

女律師向警方報案時供稱，從去年12月起，該名國會議員對待她的態度即有所轉變，並常以親密暱稱叫她，以及每天向她發送“我愛你”的訊息。

“由於我和議員都是已婚人士，我遂勸他停止騷擾行為，但他仍繼續如此，且試過在短短一天內撥打我的電話多達50次。我後來因受不了其騷擾行徑而辭職，對方則趕到我的住家向我認錯。他還向我丈夫發誓保證，指他不會再性騷擾我。過後我就復職並繼續協助他，但他上個月又再重犯。”

她披露，該名議員上個月不斷試圖與她通過視訊方式聯絡，並曾向她發送印度性學寶典《愛經》（Kamasutra）及色情圖片。

她說，她在忍無可忍下，加上為了挽救婚姻，遂於4月30日正式辭職。

來自公正黨的消息披露，她是於週四向警方報案。