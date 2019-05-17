劫豪宅駁火傷1警 3匪2落網1逃逸









（美里17日訊）東姑村一間豪宅昨午發生警匪駁火案，3名蒙面悍匪大白天持短槍硬闖豪宅搶劫，警方趕抵現場後槍匪展開槍擊戰，最終一名警員手臂中彈，惟成功當場逮捕2匪，另1匪則在混亂中從屋後逃逸。

社交網絡媒體事後流傳一段兩名穿制服的警員向一名已就擒的嫌犯動粗，包括踢嫌犯及開槍恐嚇的視頻，引起網民熱議。

有網民看了這段視頻後，贊同警員教訓嫌犯的手法，認為警員這麼做大快人心。不過也有人不滿警員的行為，認為不該對嫌犯動粗。

這宗搶劫案是昨日下午1時許在東姑村某住家發生。長約30秒的視頻，相信是被現場附近住家的閉路電視錄下。

根据视频，一名警员先向倒在地上的嫌犯踢了两脚，随后另一名警员怒气冲冲朝嫌犯怒吼，接著朝天空开了一枪。

美里警區主任林明城助理總監受詢時僅表示，警方已針對視頻展開調查。

另一方面，警方援引企圖謀殺及軍火法令調查，同時獲法庭批准扣押2名嫌犯7天，直到本月24日過堂。

兩名落網嫌犯分別是35及45歲的華裔男子。後者雙腳中彈，目前仍在美里醫院治療。

調查官是援引刑法307條文（企圖謀殺）及1971年軍火法令第3條文（增刑）展開調查。

匪徒2槍不知去向

據了解，警方在現場只起獲一把手槍，目前有兩把手槍不知去向。兩名嫌犯將被安排到美里醫院進行脫氧核糖核酸（DNA）檢驗。

針對此案，警方今日通過媒體發佈在逃嫌犯吳振輝（Ng Cheng Hui，譯音）的照片。

警方表明，在逃嫌犯是擁有槍械的危險人物，公眾如有情報或消息，應立即通知警方。

嫌犯37歲，又稱“Pui kaw”（福建話：肥狗），最後的住址是在牛場村。

嫌犯有劫案前科。民眾如有情報，可聯繫調查官烏南助理警監（010-5937779）或撥電警方行動室（085-433400）。

屋主手指中彈受傷

事發豪宅的屋主是一名四十餘歲的華裔男子，他在與匪徒糾纏中導致手指中彈受傷。

男屋主事发后受访时告诉记者，事发时他和妻子及2名孩子及1名女佣共5人在家。由于住家篱笆上都装有高压电，匪徒当时是以宝马豪华轿车倒车撞开住家篱笆，接著硬闯入屋。

女屋主起初以為有人發生交通意外不慎撞上籬笆，詎料竟發現3名男子蒙面，而且都持有短槍，才意識到情況不妙。匪徒進入屋子後迅速制伏屋內眾人。

由于屋主的儿子受到惊吓不停叫喊，因此遭匪徒以胶布粘住嘴巴。女屋主吓得哭泣则被赶到楼上房间。过程中，男屋主遭匪徒以短枪指著头部威胁，要他交出屋内贵重财物。此外，匪徒也一直威胁男屋主打开保险箱。

屋主稱，他最初誤以為匪徒只是持有假槍，因此他態度強硬不肯配合。直到匪徒在糾纏混亂中開了1槍致傷他的手指，他才意識到對方手裡拿的全是真槍。

警載兒放學揭發劫案

據悉，事發時剛好一名住在附近的警員載孩子放學，經過現場發現住家籬笆被車撞開，屋內也有動靜，因此撥電通知警方行動室。

屋主稱，匪徒在屋內逗留約30分鐘。巡邏警員接獲行動室通知後馬上趕到現場。警員抵達住家進入屋子範圍時，即遭1名匪徒開槍攻擊。過程中巡警還火，最終把匪徒擊退。

3名槍匪中，一人腳部中彈受傷，1名匪徒則被制伏繳械；另外1名匪徒則從屋後逃走。

警方已掌握嫌犯身份，並積極展開追捕行動。