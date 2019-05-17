木屋民歷經5代人申請 等逾百年終獲地契













（太平17日訊）历經超過百年5代人堅持不懈的申請，亞三古邦中三路木屋區居民終見曙光，近兩個星期內陸續收到土地局發出的5A表格。這意味著，在繳付土地費用後，居民不久便可獲得正式地契，從此擺脫了非法木屋區。

中山路木屋區在百餘年前英殖民時期便出現，區內共擁有約30間木屋，一些居民過後成功申請獲地契，但另一些卻無法獲得，問題一代傳一代迄今百餘年，才正式獲得解決。

最後一名獲得5A表格的居民戴寶來（83歲）受訪說，其祖父百年前便住在現有的木屋，過後祖父及父親都曾向當局提出申請地契，但一直沒有下文。父母去世後輪到他申請，並由孩子接力，历經數十年才終於完成幾代人的心願。

他透露，為了要獲得地契，他數十年來被騙超過1萬令吉，卻一無所獲，而這次除了繳付土地費外，不用再花一分一毫便可獲得地契，令居民都喜悅萬分。

戴寶來是昨天才接到通知，今早就立刻前往土地局繳付1330令吉的土地費用，以換取一紙地契。他告訴記者，今早繳付土地費用後，他還特地向父母的靈位上香，告訴“他們”申請的土地終於獲準，過後便將擁有屬於自已的屋地了。

**盼獲地契有水供

“我感到非常高興，因為屋地經過數代人的努力後有了成果，而在這數十年來，許多政黨領袖都給予協助。”

戴寶來說，在509改朝換代後，居民再次積極地向太平國州議員申請，並獲得行動黨第一花園支部主席何江湖的跟進，最終才會有成果。

談到木屋區近年才獲得電供但卻沒有水供，他希望當局盡快發出地契，如此一來，居民便可以獲得水供，不必再使用井水。

另外，居民何江湖也希望政府盡速發出地契予該區居民，並興建道路及提供水供，讓居民能享有良好的基本設施。

他表示，本身在308大選後，獲得當時的太平區國會議員倪可敏的指示協助處理，迄今10年才總算把問題解決，顯示行動黨領袖做事有始有終。(BPK)

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臨時地契終止 擔心被迫遷

居民王成龍（77歲）是兩星期前收到土地局的5A表格，他馬上繳付土地費用，以確保能獲得正式地契。

他透露，祖父在英殖民時期便是木屋區居民及務農，土地占地3英畝，不過在重新規劃後，將只獲得一片約60X90的屋地。

“從我祖父時期開始，居民便不斷向土地局申請屋地，但一直沒有獲得批準，之後土地局批給我們臨時地契，每年收費20令吉。”

不過，土地局於1986年終止了臨時地契，令居民擔心被迫遷，因此更積極地通過政黨領袖協助申請，但仍沒有下文。

他表示，如今終於可獲得地契固然高興，但其屋地因為被規劃在道路中央，在發展時會面對拆除，這令他感到煩惱必須想辦法籌款重新興建住宅。