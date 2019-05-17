拉瑪沙米：吃驚土著求職不公論 馬智禮像國陣政治人物

（檳城17日訊）檳州第二副首席部長拉瑪沙米形容，教育部長馬智禮與國陣政治人物沒有分別。

針對馬智禮昨晚在大學預科班固打制課題上，發表“私人界對土著求職者有偏見”的言論，拉瑪沙米今日發文告如此形容對方。

他說，一些部長比如馬智禮，與被土著在私人界求職遇到不公的事件混為一談，這令人吃驚。”

斥用種族課題保政途

“馬智禮把大馬預科班固打制度的延續，與他們取代的前部長沒有分別，他們使用種族和宗教課題，來確保他們可在政壇上生存。

馬智禮昨晚在檳城出席一項活動後指出，若要廢除大學預科班固打制，私人界需不拒聘不諳華語的土著。

“他此意是說，只要私人界即華人老板聘人時的條件是懂華語，政府就將保留目前的預科班固打制。”

“我們終於覺悟，我們的一些部長比如馬智禮，他們與國陣時代的政治人物一樣，用種族和宗教課題來確保自己的政途。”

他批評馬禮已陷入種族迷思，與巫統政治人物有何分別？

他認為，土著在私人界求職時若面對問題，部長應帶入內閣討論，為何馬智禮卻公開這種課題？他是要在馬來群體中撈取政治資本嗎？

他說，當希盟贏得政權時，一些人認為宗族性教育政策會成為過去，但看來情況並非這樣。

他說，最近一項調查顯示，印裔在私人界面對最大的歧視，而公共領域則由土著完全壟斷。如果真是這樣，那政府又如何糾正？也與預科班固打制混為一談？

他說，華裔和印裔在公共領域中的就業機會非常有限，他問馬智禮，是否肯帶頭改變這固打制。

“馬智禮在校鞋顏色和書包重量上講了很多，但在改進教育方面卻並沒有多少前瞻性的政策。”

“希盟有像馬智禮這樣的政治領袖，希盟可向要改革國家的願景道別了。”