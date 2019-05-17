電子煙侵小學 學生成代購

（威南17日訊）新穎電子煙悄悄入侵小學校園，威南兩所小學揭發有逾10名六年級生在校園內抽電子煙，當中包括女學生，有些學生還當起代購。據知，校方已通知家長會談。

據了解，1名抽電子煙的學生被校方訓導時，還堅稱他并非抽煙，只是享受新科技產品，品嚐新鮮水果的味道。校方經過調查，發現連女生也擁有電子煙，他們當中有人還代購電子煙。

不願具名的家長認為，從威南2所小學發現學生抽電子煙看來，這應該只是冰山一角，相信全國還有其他小學也“淪陷”。他促請教育局深入調查此事件，杜絕此不良歪風，否則后果不堪設想。

疑還有其他小學“淪陷”

據了解，暗中在校園流傳的新穎電子煙，是在2018年尾推出市場，受到年輕人追捧。該電子煙擁有勁爽薄荷味和經典煙草味2种味道，除此之外還有一個熱帶水果味。

據了解，新手標準包，包括1個霧化煙杆和2個霧化煙彈，網購價約120令吉，1個霧化煙彈可按照一口1秒的時間單位來算，可抽750口，傳統一根煙平均在12口、一包煙240口，按這樣的比例來算，一顆煙彈等于3包煙的消耗量，1個煙彈可抽1天。

1名有抽該電子煙的煙客指出，該電子煙使用起來非常方便，只需要把霧彈和煙杆對接通過磁性即可連接，沒有任何的開關，只需要很自然的吸就會啟動霧化器，煙霧很少，一次充電基本可以滿足一天抽煙的量。

他說，有關電子煙的外觀好像長形U盤，體積形狀比香煙略粗肥，攜帶輕便，如不細心察看，不會發現就是電子煙。

學生帶水果煙返校炫耀

其中一所小學校長受訪時回應，其實只是一名學生帶父親從雲頂積分換取回來的水果煙到學校，向炫耀同學“新產品”，學生本身並沒有吸。

他說，這名學生向同學炫耀父親用雲頂積分換回來35支水果煙，同學們不相信，要他拿出來證明，所以他特地從家里帶來學校“佐證”。

校方發現這名學生有水果煙馬上聯絡他的父親，對方表示這是沒有尼古丁的水果煙，還用“谷歌”搜尋相關產品具有維他命元素。“無論是電子煙或是水果煙，我們都希望家長們不要讓孩子接觸這類東西，或是帶進校園，更不要讓他們去嚐試。”

根據網上介紹，水果電子煙是一款創新的無煙維生素香煙，不含任何尼古丁、有害物質。 水果電子煙有異於電子煙，完全無煙味，它可以代替傳統香煙做為戒煙之用。若是網購，水果煙價錢是一盒介於六七十令吉。

檳教局未接通知

針對電子煙入侵威南小學校園一事，檳州教育局主任瑪哈儂說，她還未接獲相關通知。

她受訪時指出，學校範圍內禁止吸煙，就算是老師吸煙也已經是不對的事，何況是未足年齡的學生。

“若是學生在外面吸煙，老師很難管教，但無論如何，老師應該從中幫助他們戒掉這不良習慣，包括給予有關學生輔導。”

她說，若學生在學校範圍內吸煙被捉，違反校規就會依據紀律行動對付。