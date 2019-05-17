看到自殺貼文速投報 MCMC促提高警惕

（檳城17日訊）通訊及多媒體委員會（MCMC）勸告社交媒體用戶負責任和提高警惕，尤其看到有人要自殺的貼子時應馬上投報。

該會發表文告說，警方正在調查一宗在線民調自殺的案件，以查明網友是否有教唆自殺的嫌疑。根據刑事法典305條文，這種行為應該受懲罰。

查網友是否教唆自殺

該會也促請互聯網用戶舉報有關網絡霸凌或不當內容。

另一方面，通訊和多媒體部長哥賓星說，政府正在制定一項解決網絡霸凌的法律。他去年12月提出此建議，目前正與各部門及警方商討相關內容，一旦籌備就緒就會宣布。

他昨天出席馬電訊（TM）分發開齋粥予該公司員工的活動上，針對砂拉越16歲少女在Instagram發文，要求網友投票是否贊成她自殺一事作出回應。

此事不但引起廣大的關注，也加強各界對社交媒體平台的審視。在廣大民眾強烈反對後，Instagram表明已採取措施防止自殘和自殺。

Instagram亞太區通訊負責人王清儀回應《星報》電郵提問時表示，該公司已採取應對措施並與專家合作，為用戶提供防止自殺的工具箱和信息。

她說，其中包括如何舉報，獲得朋友支持或聯繫專家尋求幫助。

她解釋，為了建立一個支持性社區，該平台會自動性過濾具攻擊性的評論，並為敏感性內容加設屏幕。

“我們希望那些面對精神苦惱的人們，能夠在Instagram上獲得支持。”

她補充，在馬來西亞，Instagram與Befrienders KL合作，且全球團隊每天24小時、每週7天都在審查並優先考慮自殺等的嚴重報告。

她說，如果有人在臉書或Instagram發布精神狀態，該團隊會鼓勵其他用戶聯繫該人或舉報，臉書旗下的Instagram設有預防自殺工具已有10多年，這些工具由世界50多個精神衛生組織合作開發，當中包括個人思想和企圖自殺者所提供的意見。

“過去幾年我們都在加強這些工具的使用，如增強直播評論工具，並採用人工智能（AI）來識別自殺想法，同時更快給予回應與舉報。”