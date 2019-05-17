7旬婦病死數月沒人知 鄰居揭發遺體剩骨骸

（新山17日訊）73歲華裔獨居老婦病逝家中數個月，遺體被鄰居揭發時近乎“風乾”，只剩骨骸。

老婦鄭國英（Tey Kok Eng譯音）被發現斃命在新山拉慶組屋的15樓單位的住所。

新山南區警區主任沙胡利納發文告表示，根據初步檢驗，死者已斃命2至3個月，死因有待法醫確認，惟已排除涉及刑事成分。

警尋死者家屬

他說，警方目前正在尋找死者家屬的下落。

他表示，由於死者多個月未出門，該組屋居委會主席因此於5月13日晚上11時許上門查看，揭發死者已斃命在家多時，隨即報警。

他指出，據現場觀察，死者平躺在地上，身上蓋著被子，遺體呈骨骸狀。

他表示，由於死者平日獨居，而住所又位於組屋最尾端，左右邊及前方單位皆無住戶，因此一直沒人發現她出事。

他說，死者的骨骸和頭髮已送往新山化學局，以進行脫氧核糖核酸（DNA）檢驗。

另一方面，據悉，死者居住的單位靠近垃圾槽，不時會傳出臭味，以致於死者斃命後，遺體發出腐臭味時，當地居民或以為是垃圾臭味，而不以為意。

妹3年前入住精神病院

死者原本與妹妹同住，惟妹妹在3年前住進淡杯精神病院後，此後只剩老婦一人獨居。

據當地居民透露，老婦與妹妹早年來自峇株巴轄。2人居住在該單位多年，向來相依為命。

不過，老婦的妹妹後來患有精神方面的疾病，並在3年前被安排入住精神病院。

死者的遺體被送往新山的蘇丹後阿米娜醫院剖驗，尚待家屬前往認領。