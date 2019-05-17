納吉SRC案加控罪 明年6月審訊

（吉隆坡17日訊）高庭今日擇定前首相拿督斯里納吉涉嫌的SRC國際公司3項涉2700萬令吉洗錢的加控罪於明年6月審訊，為期14日。

不過，納吉辯護律師丹斯里沙菲宜表示，納吉一方有可能針對3項加控罪向法庭申請撤銷案件。

因為辯方認為，納吉已面對7項相關案件的洗錢兼失信案指控，會出現3項加控罪名是鑒於控方方面出現了程序問題。

在沙菲宜提出審訊日避開周五，以便穆斯林更好履行周五祈禱後，第二刑事高庭法官莫哈末再尼同意擇定3項洗錢案加控罪名審訊日為明年6月2日至4日、9日至11日、15至18日及23日至25日。

有關審訊也將於今年6月21日過堂進行案件管理。

納吉是在2月8日在地庭面對3項附加控狀，控方成功將此案於3月13日移交至高庭審理。

3項控狀指出，納吉於2014年7月8日在位於拉惹朱蘭路大馬銀行大廈的大馬伊斯蘭銀行（Am Islamic Bank）通過收受總額2700萬令吉的款項參與洗黑錢活動，既將這筆來自非法活動的收入，存入其名下3個大馬銀行私人戶頭。

他因此抵觸2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令第4（1）（a）條文；一旦罪成，可被判罰款最高500萬令吉，或坐牢不超過5年，或兩者兼施。

本案主控官為副檢察司莫哈末蘇克里及法迪尼，納吉代表律師除了沙菲宜，還有莫哈末法立及努沙希拉。