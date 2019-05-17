2人自首 1遭舉報 受通緝3恐怖分子落網

（吉隆坡16日訊）全國總警長拿督斯里阿都哈密披露，因涉嫌策劃在齋戒月期間恐襲非伊斯蘭宗教場所和暗殺重要人物，而遭到通緝的3名男子，其中2人在家人勸告下向警方自首，餘下一人則遭公眾舉報，在警方通緝名單僅一天，便通通落網。

阿都哈密今天下午發表文告說，武吉阿曼政治部反恐組於前天（14日）展開2項逮捕行動，分別在吉打和雪州逮捕2名本地男子和1名印尼男子。這3人涉嫌支持哈里發國組織，並計劃在本地和印尼發動恐怖襲擊，已列入警方於週一公佈的通緝名單。

他指出，警方是於前天在吉打瓜拉姆拉率先逮捕2名來自美農的巫裔嫌犯（皆27歲），即莫哈末沙扎尼（漢堡小販）和莫哈末奴魯阿明（農夫）。警方是在前一天，將2人列為通緝犯後，他們在家人的勸告下向警方自首，主動配合調查。

他透露，警方調查顯示，這2名被捕男子，他們與去年11月22日在吉打雙溪大年落網的大馬人莫哈末依茲漢，都曾經在印尼日惹接受恐怖組織神權游擊隊（JAD）的炸彈製作訓練。他們在日惹學習三過氧化三丙酮（TATP）的製作方法，這是一種可製造大規模爆炸和用於汽車炸彈的化學物。

“2名嫌犯曾巡視日惹的數間教堂策劃恐襲，警方也相信他們計劃在大馬發動恐襲，在非伊斯蘭宗教場所進行自殺式炸彈行動。”

本月13日，阿都哈密公佈，警方於本月5日及7日，在登嘉樓、吉隆坡、舊巴生路和雪州首邦市，逮捕4名“哈里發國”（IS）恐怖分子，挫敗他們將於齋戒月首周在非伊斯蘭宗教場所及娛樂場所發動大型恐襲，以及暗殺數名重要人物的計劃；同時警方也公佈2名本地男子和1名印尼男子的身份和照片，促知情者舉報。