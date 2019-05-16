CIDB推e功能工人卡 可當提款卡使用

（吉隆坡16日訊）大馬建築工業發展局（CIDB）將採擁有多種電子化功能的全新建築工人卡，舊卡到期便不再發出，一律採用新卡。

工程部長巴魯比安指出，新卡其中一項功能是可以作為自動提款卡及配合電子錢包使用，讓僱主能夠以轉賬方式支付工人薪金。

“這樣外勞就無需攜帶現金，減少不良的執法人員向外勞下手的情況。”

他今日為強化CIDB建築工人身份卡推介禮主持推介禮後向記者表示，此舉也有助希盟落實減少外勞數量的競選宣言，通過電子錢包系統還更好的規範及監督外勞，從而強制僱主只能僱用合法外勞。

CIDB主席丹斯里達祖丁也證實，一旦舊卡到期後，就會一律採用新卡，但是該機構並沒有強制僱主使用相關轉賬付薪功能，而是選擇性使用。

他強調，該機構無意增加僱主的負擔，不過，為作為一個更好的系統，被大量使用只是時間的問題。

提到國家銀行公布的今年首季度經濟表現，建築領域只有0.3%國內生產總值貢獻，巴魯比安指出，這反映了過去數個月的經濟比往年更加放緩的情況。

“不只是馬來西亞，全世界都一樣，相信情況會好轉，因為基設發展不能停步，經過重新檢討後開始的大型工程也會成為催化劑鼓勵建築表現成長。”

新功能的CIDB卡是建築工業發展局與Bayo Pay私人有限公司聯合開發，新卡包含了建築工人身份資訊、電子錢包、打印管理及執法方案，出席者還有Bayo集團首席執行員阿茲努。