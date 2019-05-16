第48屆全國教師節慶典 教師減壓











（檳城16日訊）教育部長馬智禮今日趁著全國教師節，為全國40萬名教師送上禮物；除了為全國教師購買集體保險，攻讀碩士或博士學位的在職教師，也建議獲得教育部提供的深造津貼。

他今日出席在檳城國際會展中心舉行舉行的第48屆全國教師節慶典，致辭時指出，教育部將與公共服務局商討如何落實此建議。

他說，教育部將會向政府公共服務局提呈這項建議，並進行深入討論，希望首相能給教師捎來好消息。

針對政府為教師投保一事，在場的教育部總監拿督阿敏較後在記者會上指出，政府目前只為學生提供集體保險，如今決定也為教師提供集體保險。

他說，教育部將要求馬來西亞教師基金會（YGMB）就此事在一兩個月內提呈詳細建議書，相信可在數月後把建議提呈至內閣尋求通過，並在今年內落實。

他說，在相關標準操作程序（SOP）方面，帶學生出外參與活動的老師，將需要正式通知校方，獲得校長批准。

阿敏說，年初宣布的減輕教師負擔計劃，至少已有50%學校執行。

訂立教師安全SOP

馬智禮說，為了保障教師的安全，教育部已經完成重檢教師安全標準作業程式，並且已經把教師必須經常帶學生出外參加課外活動，甚至必須駕車載學生出外的安全納入安全標準作業程式。這種現象，在砂拉越與沙巴更為普遍。“教育部已完成檢討及訂立教師安全的SOP，其中一項計劃是為全國教師投保，讓教師們覺得安心。”

他聲稱，有關教師集體投保的保費，將會全面由政府承擔。

發聘代課教師撥款

馬智禮說，政府已經撥出3520萬令吉作為聘請充足的代課教師用途，目前有關款項已經下放給各州教育局，以便解決教師不足的問題。“尤其是教師拿假、產假與病假1年超過28天假期，足夠的代課教師將有助於填補解決教師人手不足問題。”

他說，教育部將會胥視情況繼續申請有關聘請代課教師的撥款。

5倡議減輕教師工作

馬智禮也說，今年初教育部已經開始落實5項倡議，當中涵蓋9項措施（intervention），包括簡化文件管理、廢除不必要的委員會工作等，以減輕教師的工作負擔。

這項倡議有分為短期、中期與長期的方案，包括簡化文件管理和資料收集、資料管理和上網系統、全面落實學生點名在線系統以記錄學生的出席率等。

5項倡議有：

1.由聯邦督學團負責的馬來西亞教育素質標準（ SKPMg2）已被終止，以校內評估取代之。校內評估每年進行兩次，即1月至3月，及8月至11月，比起此前每年進行3次的次數減少，校長也可通過線上系統更新及查詢資料。

2.為了解決學校假期期間監考的問題，2019年開始，大馬教育文憑考試（SPM）監考將分為兩個時段進行，分別是學校上課期間的10月及11月。

3.考試局將對公共考試進行自動化分析，方便校方取得各學科成績及學校整體表現的資料。

4.為了減輕教師填寫學生健康資料（包括眼睛、體重、身高）的工作負擔，學校日常管理部門已設立線上學生健康記錄系統（e-RKM）。教師不需再填寫學生資料，而可從學生資料庫系統（APDM）取得資料。

5.對於3年級能力傾向測試缺乏輔導老師引發的執行難題，教育部已在2018年發出通令取消這項評估，這與教育部取消小學第一階段評估的決定一致。

人性化教育應對未來

馬智禮說，科技在未來扮演重要角色，但更重要還是人性，現今教育要做到“未來保證（future proof）”。

他昨日為2019年教師節慶典感謝會致詞時說，阿里巴巴創辦人馬雲強調，人性是面對未來的重要元素，包括工業4.0也需透過人性化方式來迎接。

他說，恐怖主義需以人性化教育來應對，散播互相尊重等精神，如果一個人沒有愛與關懷的情感，那麼就會更容易遭恐怖主義影響。

“如果有人性化教育，做到對社會、國家、家庭及人與人之間有愛的話，那麼就不會陷入恐怖主義。”

他也說，未來充滿不確定性，對學生、老師及父母來說都是挑戰，因此需要有“未來保證”的教育。

出席者尚有馬來西亞教師基金會（YGMB）主席阿米魯丁、教育總監拿督阿敏。

今年特別援金加碼 吉公僕獲千元過節

（亞羅士打16日訊）吉州政府宣佈發放1000令吉開齋節特別援助金，給州內4177名公務員。

州政府過去發放最高數額500令吉開齋節特別援助金，今年增至1000令吉。

吉打州務大臣拿督斯里慕克力今日在文告說，吉打有4177名公務員，包括317名合約性和暫時性的，他都能獲得這筆援助金。

他說，援助金會在本月30日開齋節之前發放，讓公務員為迎接開齋節做準備。

提及教師貢獻 首相感觸落淚

首相敦馬哈迪醫生今日出席第48屆全國教師節慶典活動上致詞結束時，因提及全國教師們一直努力為國家培育英才作出貢獻表達感激時，一時感觸而哽咽落淚 ！

無論如何，敦馬哈迪對教師表達感激之情，也贏得在場教師們的熱烈掌聲。

較後，敦馬哈迪也分別頒發2019年全國模範教師獎給納威依斯邁與拿督阿莎莉雅，他們將分別獲得獎牌與5萬令吉獎金。

首相：培育高技能勞動力 擬推技職教育轉型

首相敦馬哈迪醫生今日在第48屆全國教師節慶典活動指出，為了確保國家教育能培育高技能勞動力，政府已注重推行技職教育轉型計劃（Transformasi Pendidikan Teknik dan Vokasional）（TVET）。

他建議大馬更多工業參與者積極推動人力資源的發展，以及支持技職教育轉型，並且協助提高本地勞動力的素質，特別是技職教育轉型計劃的畢業生。

他說，技職教育轉型計劃不只將為國家發展作出貢獻，以及在大馬面對工業4.0時也極為重要。在這方面，工業訓練中心技職教育轉型計劃畢業生及導師將被視為可帶來新的創建。

他強調，技職教育轉型製度將繼續扮演改變遊戲規則的角色，為國家培育高技能人力資源，以提高本地勞動力的競爭力，並且成為國家發展的“引擎”。

“教育部必須加強與工業界與技職教育轉型訓練中心的合作。”

他披露，政府也致力於維持教師的專業性，因此，教育已推行數項訓練計劃，並在今年政府也撥款6億15200萬致力提升及維修國內的學校。

他說，去年政府有關的撥款為6億1500萬令吉，以及政府也關注大馬半島及沙巴與砂拉越“弱勢”學校，為這些提供多達1億令吉撥款。

他聲稱，在促使教育議程成功的努力中，責任也不應該完全由教師肩負，父母在確保孩子教育取得卓越表現方面，也應扮演重要角色。

“父母應該把學校視為是社會所擁有，父母可以參與各項協助提升學校表現的活動，而在這方面，社區父母推動組織可扮演積極主動角色，鼓勵父母及私人直接為學校發展作出貢獻，這也肯定將能協助教師提升學生的學業成績。”

“配合政府鼓勵學生掌握國文及英文，教育部已推行2項計劃，這包括雙語課程。”

小學生貢獻2萬7360張 教師節繪卡創大馬紀錄

教育部相隔16年後 再次選擇檳州舉行全國教師節慶典，檳州教育局主任瑪哈儂說，這顯示教育部對該局的信任，也珍惜該局的付出。

瑪哈儂昨晚為全國教師節開齋宴致詞說，檳州教育局上一次舉辦全國教師節慶典是在2003年，希望此次慶典能提高檳州教職員士氣。

她說，雖然此次慶典落在齋戒月，但該局在承辦慶典上並沒有面對困難。

檳州教育局配合此次教師節慶典舉辦教師節手繪卡活動，共接獲2萬7360張來自各源流小學參與製作的手繪卡，被列入馬來西亞紀錄大全。

全國共1500名教師出席晚宴，出席者還有教育部長馬智禮、教育局全國總監拿督阿敏、副總監拿督蘇來曼、內政部秘書長拿督莫哈末嘉扎理、檳州行政議員拿督阿都哈林及章瑛等。