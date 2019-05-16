南北大道公司將出資 車禍黑區增11AWAS

（八打靈再也16日訊）南北大道公司將出資在國內車禍黑區增設11個自動安全醒覺系統（AWAS）。

隨著增設這11個自動安全醒覺系統，加上陸路交通局現已安裝的19個自動安全醒覺系統，這也意味著，屆時在長達大約806公里的南北大道，平均大約每27公里就會有一個自動安全醒覺系統。

交通部副部長拿督卡馬魯丁今日見證南北大道公司移交10輛巡邏車給予陸路交通局後，在記者會上指出，南北大道公司將出資增設11個自動安全醒覺系統。

安裝地點討論中

南北大道公司企業通訊與公關主任賽莫哈末接受訪問時指出，目前南北大道公司還在討論安裝的地點，屆時執法的部分是由陸路交通局負責。

卡馬魯丁說，一旦增設11個自動安全醒覺系統，加上陸路交通局現已安裝的19個自動安全醒覺系統，屆時南北大道，從柔佛至玻璃市，共設有30個自動安全醒覺系統。

“我們目前已經確定了其中一個安裝地點，那就是怡保的美諾拉隧道（Menora Tunnel），這地點屬車禍黑區。”

“我們主要是在車禍黑區安裝，因此需要時間研究，以確定安裝在合適的地點。”

他指出，至於其余的10個安裝地點，還有待相關的研究報告出爐，預料會在明年進行安裝工作。

他說，上述11個新增的自動安全醒覺系統的初步費用為300萬令吉，包括安裝費和測試階段的維修費，以確保可以正常運作。

他也說，該公司在確定所有安裝和測試工作100%完成後，系統可以良好運作，之後的維修費將由陸路交通局承擔。

另外，南北大道公司董事經理拿督阿茲曼依斯邁則指出，該公司還在討論安裝的地點，而相關的研究工作肯定會在今年內完成。

他指出，根據該公司的研究和觀察，自動安全醒覺系統在應對超速駕駛問題方面，是非常有效的。

“我們的專注點是減少因超速駕駛引起的車禍。”

他說，根據該公司的記錄和調查，大道上所發生的車禍，當中的80%是人為因素，如超速駕駛。

另外，他指出，從2017年開始，共進行了超過288次的執法行動，從中可看見南北大道的交通意外有減少的趨勢。

吁其他大道仿傚

卡馬魯丁指出，通過安裝自動安全醒覺系統，將能減少因超速駕駛而引起的車禍發生率，並呼籲其他大道公司也能仿傚南北大道公司，提升大道的安全。

“這做法應被視為是一個良好的措施，協助政府應對大道的車禍問題，尤其是在車禍頻頻發生的地點。”

10執法車移交交通局

另外，南北大道公司也在卡馬魯丁見證下，移交10輛總值130萬令吉的本田CRV執法車給予陸路交通局，以協助陸路交通局在大道進行監督和執法工作。

卡馬魯丁指出，這10輛執法車將被分配到北部（4輛）、中部（3輛）和南部（3輛），在南北大道和南北大道公司管理的大道巡邏。

他指出，“被捉意識”（POBC）也能提高道路使用者的紀律及遵守交通規則，進而減少意外發生。

此外，他指出，根據大馬道路安全研究院調查顯示，多達80.6%的交通意外是疏忽或人為因素；13.2%是道路情況或條件因素；而6.2%是交通工具因素。

他說，在過去的農曆新年期間，多達2萬829宗交通意外，當中造成216人死亡。

他進一步說，在交通意外比例中，超過60%的意外涉及摩多，因此促請摩多騎士安全駕駛。

根據南北大道公司的數據顯示，2016年接獲1萬4532宗交通意外投報，2017年下降至1萬4384宗，直到去年則下降至1萬3269宗；而2019年第一季度的車禍率和去年同期相比，減少了7%。

另外，配合佳節返鄉和回城季節，南北大道公司旗下的5000名職員已做好準備，且會出動更多巡邏員（PLUSRonda），以在道路意外發生時，能給予協助和確保良好的交通管理。

出席者有陸路交通局副總監扎瑪卡沙里、南北大道公司主席丹斯里莫哈末沙立夫。

卡馬魯丁：黑鏡透光度課題 交通部沒從中牟利

詢及汽車黑鏡透光度課題，卡馬魯丁強調，該部並沒有從中牟利。

“如果我們要從中牟利，我們就不會作出這樣的宣布，而是會說不允許任何的透光度，即便只是10%或30%的黑度（kegelapan）都需要付費。”

“現在是車鏡（擋風鏡）的透光度須至少70%，至於後座側鏡及後鏡則沒有限制，也就是說即使全黑也是被允許的。

他說，這也意味著該部落實了很寬松的政策。