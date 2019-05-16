檳夫婦旅泰出意外 夫不治妻重伤







（威南16日訊）檳城一對華裔夫婦在泰國蘇梅島旅遊時發生意外，42歲的丈夫據知已經傷重不治，而31歲的妻子傷勢嚴重，目前仍在搶救中。

據知，這對夫婦是於昨天下午在蘇梅島進行水上活動時發生意外。事發後，網民將兩人在醫院搶救的照片和護照上載到臉書，呼吁認識他們的人聯絡其家人，對方家人看到該訊息後已出發前往泰國。

根據有關照片，2人相信是在當地醫院急救室治療，男傷者赤裸上身，女傷者穿著泳衣，推測兩人或許是在海邊發生意外。

檳城旅遊頻道有限公司鄭展騰受詢時說，其泰國旅遊合作夥伴昨日下午6時發送該對男女的護照和受傷入院照片給他，要求他協助聯繫在檳城的傷者家人，因此他轉發到手機微信群組。

據了解，這對夫婦住在高淵迅達花園，42歲的丈夫張振義（譯音），31歲的妻子是莊美秋。

據知，女方家人今天中午已動身搭飛機飛往曼谷轉機，估計明天才能抵達蘇梅島。而男方家人則在今晚啟程。

據瞭解，男方家人住在高淵老鷹園，而女方家人住在高淵黃家成路，兩人數年前結婚，婚後搬到迅達花園組織小家庭。

庄美秋的母親今午受詢時證實已接到女婿不治的消息，而女兒還在搶救中。

據她所知，女兒女婿是在上週六出門，她昨晚接到親戚通知指他們出事了。

她說，他們目前還不知道女兒女婿如何出事。