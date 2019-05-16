提供交換計劃清單 國防部三度投報換地案





（布城16日訊）國防部長秘書團針對前朝政府的16項土地交換醜聞，今日第三度向反貪會投報，同時提呈其余14項土地交換計劃的清單，以便反貪會展開調查。

防長特別事務官納薩伊指出，16項土地交換涉及2923英畝土地，總值47億，原項目價值為48億令吉，但截至去年12月，只有5項完工，2項建造中，9項不是不能完工就是還在簽約階段。

“有4項已經完成，其中一項卻遲了11年才完工。”

1計劃拖11年才完工

據悉，拖了11年才完工的計劃是吉隆坡安邦路的第502後備軍團軍營與中轉營私營化計劃。國防部早在2月份已就巴羅軍營和半港軍營案投報反貪會。

他說，在16項土地交換中，只有2項納入國防部發展大藍圖中，即國防研究中心（Puspahanas）和柔佛武吉班昂空軍323中隊設施，其余14項未被列為優先項目。

他指出，16項計劃中，有10項是由私人界提出，即私人界挑選地段與國防部交換發展計劃，導致項目規劃臨時產生，使到工程延誤，令政府在地價和日益飆升的建築費中蒙虧。

此外，他補充，其中13項計劃的政治考量大於政府利益，選委會也確認後百樂、昔加末、巴羅和半港的軍營是為了在上屆大選搬遷選民而展開的計劃。

他說，當局也未根據標準挑選發展商，包括經驗和財務穩定，如至少項目總值的10%，但仍有資金不到1%的公司，以及曾有不良紀錄的公司取得發展權，導致計劃甚至延誤長達11年之久。

“另外，有4塊回贈土地的估價，低於產業估價及服務局（JPPH）的估值，導致損失1億6681萬令吉，調查估計，政府總共因為工程延誤和附加合約而損失了5億1521萬令吉。”