首相：包括反對黨 國會議員須申報財產

（布城14日訊）首相敦馬哈迪說，向反貪污委員會申報財政的政策，將會延伸到所有國會議員，包括反對黨議員也必須申報財產。

“除了正副部長和家屬，行使批評政府權力的反對黨議員也應該申報財產。”

“政府將會尋求國會下議院議長規定反對黨議員也得申報財產。”

規定公僕僅收食物鮮花

馬哈迪今日主持反貪內閣特別委員會會議後，並為《myPortfoli：公共領域工業指南》主持推介儀式後召開記者會說，政府也規定公職人員只能收食物及鮮花，不能夠接收價值超過500令吉的禮物。

他透露，曾有人要送他一噸重的椰糖糯米糕（Dodol），他不知道這是否屬於貪污，可是，這到底太多了，他必須轉送他人。

他表示，國家施政、廉政及反貪中心（GIACC）也建議，所有部長都得確保屬下行政官員向反貪會申報財產。

“國家施政、廉政及反貪中心於今日會議提出5項納入《國家反貪藍圖》的建議，以成為部長們的關鍵績效指標（KPI），包括部長必須簽署誓言（akujanji），發布確保制定與實行不收禮物政策的指令。”

馬哈迪表示，除了必須發展與實行本身的反貪藍圖，各政府部門也必須要有本身的鞏固施政、廉政與反貪的會議，同時每年必須至少由部長主持兩次會議。

他指出，部長也必須確保成功在公開招標中得標的資料上傳到myProcurement網站，此舉旨在提高公共采購透明度及減少貪污風險。

“政府也同意成立一個以前國家銀行總裁丹斯里潔蒂為首的工作隊，負責協調反貪事宜，讓國家繼續在《公司治理評鑒報告》（CG Watch）取得卓越表現。

他透露，這個工作隊將由自各相關部門的成員組成。

警可查任何涉土地交換者

馬哈迪說，警方可以調查任何涉及國防部土地交換計劃的人，包括首相即他本人，因為沒有人可以凌駕於法律之上。

“ 任何在政府項目涉及舞弊的人都將難以逃脫法律制裁，即使已退休的也不例外。”

為了揪出違法者，他強調，政府還會展開調查，違法者不管是否已經退休，都會受到法律制裁。

較早前，國防部長莫哈末沙布公布，調查發現1997年開始的16起土地交換案件中的13起涉及政治干預，現任首相馬哈迪當時是國陣的首相。

雖然政府行政、采購及財政調查委員會沒有在報告中點名，但指前朝首相納吉和國防防長希山慕丁涉案。

不過，末沙布較後否認馬哈迪涉案。

警沒犯罪無需怕設IPCMC

馬哈迪說，沒有犯罪的警員，根本無需對獨立警察投訴及行為不檢委員會（IPCMC）的成立感到擔心，因為除了恢復警察形象外，這個委員會還可以確保警察的福利獲得照顧。

對警隊反對設立獨立警察投訴及行為不檢委員會的問題得以妥善解決，他表示感到欣慰。

他祝賀國家施政、廉政及反貪中心和新任全國總警長拿督斯里阿都哈密，成功就這問題向警察公會代表進行討論與和解釋，以恢復警隊在人民眼中的形象。

在這之前，前總警長弗茲曾於5月初表明，要會見首相以提出警隊反對設立獨立警察投訴及行為不檢事宜。

弗茲表示，一旦設立獨立警察投訴及行為不檢委員委員會，《聯邦憲法》第140條文賦權予警隊委員會管制警隊的權力，將由外部接手。