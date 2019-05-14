孫中山訪金寶留下 3百年英幣贈博物館





（金寶14日訊）今年初在近打錫礦工業（砂泵）博物館創辦人丹斯里丘思東的穿針引線下，定居英國的羅榮華捐贈了3枚英國銅幣予該博物館。副館主周承隆指出，這3枚英國銅幣的來頭不小，它們是當年孫中山到訪霹靂金寶時留下的文物。

他透露，這3枚銅幣原為羅榮華的叔叔羅連所有。羅連祖籍中國廣東清遠縣，1880年末前來馬來亞從事錫礦開采業，為金寶著名錫礦家，平素熱心社會公益與教育事業。

他指出，1907年，孫中山總共進行了4次起義，均以失敗告終，造成孫氏領導的同盟會分裂，對孫氏進行攻擊，導致後者在海外的籌募活動舉步維艱。到了1908年，孫中山處處受制，已無立足之地，遂將同盟會總部從新加坡遷往庇能（檳城），作為起義的最後大本營。

“1907年末至1908年初期間，孫中山曾經到訪馬來亞各大華埠進行革命演說和籌募義款，其中包括霹靂金寶。

“當時，羅連先生對於當年清廷的腐敗、弱懦和無能，以及向日本等國簽訂了無數的喪權辱國條約，倍感心痛。適逢孫中山到訪金寶宣揚推翻清廷帝制腐敗政府與成立中華共和國以拯救中國命運的革命理念，羅連先生深受鼓舞，因此給予孫中山鼎力的支持。”

他說，孫中山在困境中獲得羅連的擁護和愛戴，深覺無以為報，惟將自己身上的3枚英國銅幣贈予羅連先生留作紀念。

3枚英國百年銅幣的年份分別是：1896年 （維多利亞女皇）、1902（愛德華7世）、1906年（愛德華7世）。

他說，羅連先生的侄兒羅榮華將此深含中國革命歷史意義的珍貴銅幣，捐贈予近打錫礦工業博物館保存與展示，實屬義舉，流芳百世，以證當年馬來亞礦業界人士對於創建中華共和國革命事業的熱心支持與協助。

民眾若欲一睹此3枚銅幣，可到位於金寶新街場的近打錫礦工業博物館，開放時間為每日早上9時至下午5時。