廢塑料廠事件涉煽動 王國慧林桂億錄供







（雙溪大年14日訊）雙溪大年環保先鋒隊主席王國慧及西塘區州議員林桂億醫生，因涉嫌發表煽動公眾對廢塑料再循環廠產生敵意的言論，今日被警方傳召問話。

王國慧是於今早11時30分到瓜拉姆拉警察總部錄取口供，而林桂億因查案官公務繁忙，臨時改在明日下午2時錄口供。

王國慧：不向惡勢力低頭

王國慧說，她已作好最壞打算，如果警方扣留她，那將是她最黑暗的一天。

她說，她保留對警方及舉報她的廠方採取法律追究權力，也不會對惡勢力低頭，且會繼續捍衛雙溪大年的環境免受污染。

她說，相關的廢塑料再循環廠在4月18日發生火災，但消拯局調查報告及火災保險公估至今尚未出爐，火災原因不明，廠方是以何理由報警？

她說，她昨日已呈交備忘錄給房屋及地方政府部長祖萊達，獲知廢塑料入口准證在去年重新檢討後，雙溪大年尚未有工廠可入口廢塑料。

也是希盟大年區主席的林桂億說，政府部門的“小拿破倫”官員是絆腳石，他會和州政府配合解決問題。

他說，他對王國慧挺身而出的精神感到敬佩，因此這條路不會由對方一人孤單走下去，他會給予支持和配合。

他說，他不擔心明日錄口供，畢竟他是民選議員，會和人民一起面對問題。

雙溪大年環保先鋒隊成員和幾名公眾到警局聲援王國慧外，林文明及珊達德威律師也陪同對方錄口供。

警：被傳召不代表犯罪

瓜拉姆拉警區主任阿茲里說，警方傳召王國慧錄取口供，只是協助調查工作，同時強調，被傳召不代表有犯錯。

“警方相信，作為非政府組織，她手中掌握的資料肯定比警方多，可以協助警方工作。 ”

詢及大年治安隊隊員被控縱火燒廠事件，阿茲利說，警方有充足的理由逮捕對方，如果不是，推事庭也不會批准警方延扣對方至本月16日。