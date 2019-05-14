胡棟強：居林機場衝擊經濟 “火箭對不起檳選民”





（檳城14日訊）民政黨全國署理主席兼檳州主席胡棟強指出，財政部長、交通部長和檳州首長都來自行動黨，但卻“當家不當權”向土團黨低頭，讓居林機場計劃落實，確實毫無尊嚴可言，更對不起檳州選民過去三屆大選對行動黨的支持！

胡棟強今日在記者會上說，他懷疑希盟已達成內部協議，即把檳城機場變成國內航線機場，與雪州梳邦同地位，而居林機場則成為國際機場。

他說，若居林國際機場計劃落實，峇都交灣工業區將沒落，檳州交通大藍圖也不必實行了，因為失去了工業區根本不夠人口支撐輕快鐵計劃；海底隧道和高速公路更是不重要了，檳州的房屋價格也會開始下跌。

“對電子製造業而言，從工業區運輸到機場的距離越短成本就越低，保安就越安全，這是外資的最大考量。”

他說，屆時大部份工廠都會搬遷到居林，因地價便宜且靠近南北大道，交通便利，整個北馬乃至霹靂州的空運物流全都會移師居林，檳州經濟將一蹶不振。

“如果檳城國際機場不幸關閉，檳州經濟將迅速走下坡。檳州人民在大選時全力支持希盟到頭來卻被希盟狠狠耍弄一番，這是檳城人的無奈還是可悲？”

他炮轟曹觀友不斷發表“檳城機場可能關閉”、“等待交通部長開會”、“檳州政府並沒反對居林機場。”之類的消極言論，日前曹觀友U轉自己的言論是替自己找下台階。

“曹觀友每個月都會參加首相與各州首席部長和州務大臣會議，他如果堅決反對居林機場，應當著馬哈迪父子面前反對？何必虛情假意指要找交通部長開會？”

“直到今天，除了檳州第二副首長拉瑪沙米，其他行政議員都不敢表態，讓人遺憾。”

出席記者會有檳州民政黨副主席方群龍、州委許翔茗。