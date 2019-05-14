檳首架自動提米機 穆斯林貧戶每週可提1公斤







（大山腳14日訊）檳州第一台自動提米機，昨日開始裝置在柏達鎮清真寺範圍，受惠的穆斯林B40群體每週五可前往提出1公斤白米，讓貧窮的一群得以有餐溫飽。

這台提米機是由雙威集團贊助，也是全馬首個贊助此計劃的私人企業。該集團在全馬共捐出8台提米機及6000公斤白米，其中600公斤裝在詩布朗再也選區。

詩布朗再也州議員阿菲夫昨午出席見證檳州首台提米機的裝置儀式時說，提米機有2種操作方式，除了可根據重量派米，還可收取民眾捐款，清真寺負責人會將收集到的款項，拿去添購白米，再放入提米機內供民眾提取。

“這種派米法會更容易確認受惠者所需，他們只需使用RFID卡，便可在每週五前來提米。每台提米機可每次可裝載高達200公斤白米，並收集受惠者提米的數據。”

最讓阿菲夫感驚嘆的是，這種仿傚自動提款機的派米法，還可預先輸入每張卡的提米數量及提取次數，並可隨時自動化啟用或取消使用。卡主只需在儀器的屏幕上掃描，白米會馬上落下。

他說，尚有7台提米機會陸續在6月22日前，裝置在全馬多個地點，其選區于5月26日會在威北甘榜柏達瑪裝置多一台 。他呼吁更多企業仿傚雙威集團的做法，以造福社會上更多的貧困人士。

阿菲夫助理茜瑪透露，每台提米機的白米可供應給200名受惠者，這些受惠者都是通過區內的鄉村社區管理理事會（MPKK）所鑒定。提米時間是每週五下午5時至晚上11時。

雙威集團和州政府合作，配合齋戒月展開連續3天的佈施活動，包括派發馬來什錦粥、安置提米機、贈送禮品、派發青包及舉辦開齋宴給貧窮家庭。