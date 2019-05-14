丹宗教局對39女子發傳票 SIS：停止監督女性穿著

（八打靈再也14日訊）伊斯蘭姐妹組織（SIS）抨擊吉蘭丹州宗教局針對39名女子“在公共場所衣著性感及行為不檢”而向她們發出傳票之舉。該組織發文告稱，丹州宗教局應該停止其監督女性穿著及發傳票的行動。此外，它也促請該局取消要有關女子前往接受輔導的傳票。

伊斯蘭姐妹組織通訊經理瑪吉達哈欣在文告中說：“這種執迷於控制女性穿著的觀念有必要停止。

“這種做法不僅羞辱及貶低女性，控制女性穿著的強迫性需要也暗示著有關女性在身心靈方面皆有缺陷，而且會危害社會道德。”

丹州宗教局首席助理主任（伊斯蘭法律組）莫哈末法祖里之前表示，該局是星期日哥打峇魯進行的長達9小時檢舉行動中向39名女性發出傳票。

另外，8人也受警告不要在公共場所重犯同樣的舉止，或是衣著性感。

法祖里也表示，有兩名男子因為在一家餐廳內被發現沒有齋戒而受對付。

瑪吉達也對這些“不公平地”針對穆斯林女性之舉表達關註，並質疑為何不向那些“無法遵循伊斯蘭教指示保持莊重”的男性發出傳票。

她說：“這種歧視性行為已不公平地暗示，只有女性必須因為社會及道德弊病而受指責。”

她也表示，伊斯蘭姐妹組織促請吉蘭丹州宗教局致力了解社區內的現實，以及導致社會弊病的原因，並強調，那並非源自於女性選擇如何穿著。