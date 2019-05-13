IS為阿迪報仇 圖炸非穆宗教場所 警捉4人追緝3恐嫌

















（吉隆坡13日訊）警方本月初成功挫敗了一宗針對巴生河流域宗教場所的獨狼式恐怖襲擊，並逮捕4名“哈里發國”（IS）恐怖份子，而經調查發現，他們進行恐襲的目的竟是要為去年首邦市施菲爾馬哈馬廉曼興都廟騷亂事件中消拯人員莫哈末阿迪因故殉職一事展開報複。

據了解，這批恐怖分子是策劃，準備在齋戒月第一周發動恐襲，同時也已準備好炸彈、武士刀及手槍。

其中被捕者中包括了本地首腦，與此同時，也還有3名恐怖份子正在潛逃；警方不排除他們身上擁有危險武器。

全國總警長拿督斯里阿都哈密在武吉阿曼警察總部召開記者會披露，上述4人，是在本月5日及7日先後於登嘉樓、吉隆坡、首邦市及舊巴生路落網，他們的年齡介於20至49歲之間，包括1名本地男子、2名緬甸羅興亞男子及1名印尼男子。

計劃齋戒月首周恐襲

他聲稱，經警方多番調查，這4人是同夥的恐怖份子，平時主要通過WhatsApp溝通，計劃在齋戒月的首個星期，在巴生河流域的教堂、興都廟及寺廟，還有娛樂場所發動大型恐襲。

他表示，警方進一步調查發現，他們進行恐襲的計劃除了是要為阿迪的逝世一事展開報複外，也同時要報複多名涉及侮辱伊斯蘭的高調（high profile）人物。

“警方在本月5日，於登嘉樓瓜拉勿浪逮捕了一名職業為建築勞工的34歲本地首腦，並起獲一支CZ 9mm手槍、15枚子彈及6個個別至少18公分長的簡易爆炸裝置（IED）。”

“警方調查發現，這6個IED是首腦從鄰國購置，準備作為發動恐襲用途。”

阿都哈密提到，警方之後在本月7日，於吉隆坡逮捕了一名持有聯合國難民署（UNHCR）難民卡的羅興亞男子（20歲，餐廳侍應）；對方承認本身是IS的成員，也是羅興亞武裝組織“羅興亞救世軍”（ARSA）的支持者，並為了若開邦羅興亞人遭迫害而策劃向越南駐馬大使館發動襲擊。

他說，警方也在同一天，在首邦市逮捕了另一名49歲的印尼男子（鋅廠員工）；他向警方承認是IS獨狼；警方也在舊巴生路逮捕了另外一名招認是IS成員的羅興亞男子（25歲，勞工）。

“警方將援引刑事法典與恐怖主義活動有關的條文，及2012年國家安全罪行（特別措施）法令調查所有嫌犯。”