國人未吸取513教訓 達因：挑起種族暴力幽魂

（吉隆坡13日訊）精英顧問團主席敦達因說，從一些人還在不斷挑起種族暴力幽魂來分裂國家，顯示馬來西亞人並沒有從50年前發生的513種族暴亂事件中吸取教訓。

他接受《透視大馬》訪問時說，今天是513事件50周年紀念日，而這個月也是希望聯盟執政一周年紀念，但種族與宗教言論卻重新抬頭。

他指出，那些煽動種族至上的人，直到今天依然選擇沉迷於513事件，而不是馬來西亞人聯手抗議英國殖民者，以及後來反對共產黨和印尼軍隊的成功故事。

“我們共同努力並成功拯救這個國家，只要我們團結一致，為了共同的目標，我們就會成功。”

不應向孩子們傳達錯誤訊息

“可是，卻有一群人說‘我們的立場受到威脅’。我們受到威脅是因為不團結。如果我們在一起，沒有人可以威脅我們，挑戰我們。我們應該一起戰鬥及取得勝利。”

這名前財政部長說：“我們為何要向孩子們傳達錯誤訊息？為什麼？我們在一起。历史是历史，我們必須接受現實，我們共同對抗共產黨，只要我們團結起來，我們就沒事。”

他說，雖然社區和平共處的历史悠久，然而種族主義的聲音已經複燃；“現在（它）再次開始，這對我們的孩子來說是危險的（訊息）。”

“這只是太多的政治言辭。所有這些事情開始的時間要早得多，它始於1959年的選舉，然後是1964年。我已經完成了研究，它是如何開始的，它是如何建立起來的……這項運動已經持續了一個多月。”

達因說，國父東姑阿都拉曼經常自認是“最幸福的首相”，卻沒有意識到馬來西亞中正醞釀仇恨暗流。

“他沒有意識到敵人。每個人都充滿了種族情緒。有一次集會，選舉官員在吉隆坡被殺。”

他呼籲馬來西亞人，尤其馬來人，不要沉溺於過去，而是展望未來。

他坦言，馬來人就喜歡回顧過去，但過去是历史。因此，就讓历史成為一個經驗教訓。

“沒有談論馬六甲皇朝的成功的必要，因為如果它真的成功了，它就不會被徵服。”

“如今只要想現在與未來，我們要如何建立這個國家？”

達因坦言，馬來人別無選擇，只能接受馬來西亞目前的多元種族結構，並與其他人一起前進。

“我們在一起，我們仍然在這個國家……站在一起，共同奮鬥。我們要嘛就一起墜落，要不就一起成功，別無其他選擇。”