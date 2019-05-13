外長：馬新水供談判 進入價位第二階段

（吉隆坡13日訊）外交部長拿督賽富丁阿都拉說，我國就《1962年水供協議》與新加坡的談論，目前正邁入涉及水供價位的第二個階段。

他於今日接受商業電台BFM訪問時透露，基於新加坡是以其他方式看待水供價位課題，因此對方不同意在這個時候針對這個課題進行談判。

“無論如何，兩國水供協議課題至少已到台面上協商，由於新加坡在這之前是拒絕商討，所以這是屬於正面的（發展）。”

他表示，首相敦馬哈迪於去年在布城與新加坡總理李顯龍會面，成功獲得李顯龍同意讓馬新兩國的總檢察長進行協商。

“雙方在經過第一階段協商後，同意水供協議理應被檢討。”

針對我國在重新談判該水供協議時，是否清楚意識到馬來西亞每天以每1000加侖3仙的價格售賣原水給新加坡的問題時，賽富丁說，馬來西亞非常清楚相關的價位，但政府目前還不方便公開與大家分享這些訊息。

詢及聯合國《羅馬規約》的課題時，賽富丁說，隨著接任全國總警長的拿督斯里阿都哈密表態贊同設立“獨立警察投訴及行為不檢委員會”（IPCMC），已為政府應對“深層國家”（deep state）確立很重要的步驟。

“這是正面的發展，但不要誤會，我不是指警方就是深層國家的一部分。”

“深層國家涉及很多元素，可以是有關當局、或特定區域人士、或是某一體制、企業的領頭人等等。大家都了解，新政府在上台掌權後著重於打貪，但卻有特定人士在特定框架內運行及企圖對新政府扯後腿。”

他指出，倘若政府能夠鑒定這批人，那麼就一定會公開，他們就是“深層國家”，就像一些學術人員企圖操縱《羅馬規約》課題一樣，因此當局公開了他們的身分。

他坦言，政府並沒意料到有人會在全國跑動，扭曲政府簽署《羅馬規約》的本意，混淆視聽的結果，令到政府不得不撤簽。

他透露，首相署部長拿督劉偉強（掌管法律事務）、慕加希（宗教事務）、瓦達姆迪（國家團結與社會和諧）和他，目前正為對付發表仇恨言論的人草擬全新的和諧法令。

(LMY)

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詢及首相敦馬哈迪配合希望聯盟執政一周年所發表的“2030年共享繁榮”的願景時，賽富丁說，新政府發布這項願景，是因為希望能夠將所有事情辦得更好。

他說，對他而言，若從種族政治的課題看，種族政治就是我國最大且存在已久的問題，因此，他期望能對終結國內的種族政治的問題。

“可是，當你這麼做，某些人會指控你引用西方國家那一套來控制人民，顯然的，種族政治的操弄對一些人有利。”

他認為，過去3屆大選成績，顯示國家正在朝向終結種族政治的軌道上。

“別忘了，希盟中的3個友黨都在走多元種族的路線，包括國家誠信黨也是，因此，只要對人民給予足夠的解釋與激勵型的分享，加上部分人士也能區分出甚麼是健康、開放式的非種族主義政治，我相信我們能做得到。”