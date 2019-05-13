檳女毒騾帶菜鳥飛釜山 冰毒纏腰







（安邦再也13日訊）2名華裔女子為了優渥酬勞甘為毒騾，各將10包共5.1公斤重的冰毒藏身企圖運到韓國釜山，未料連同一名華裔青年在酒店被捕，警方當場起獲總值25萬5000令吉的冰毒。

落網的3人，包括1名來自檳城的31歲女子。她已有兩三次運毒出國的經驗，另一名26歲的女子則相信是新手。豈料這回攜帶26歲菜鳥出門，來不及闖關即已在酒店被逮捕。

全國毒品罪案調查部代總監拿督卡瑪魯查曼指出，警方接獲情報明察暗訪了2個月後，於昨天凌晨12時突擊巴生河流域一家酒店，並在客房內逮捕3名男女。

毒品纏腰及腿

他今日在記者會上說，警方上門時，2名女子已用膠紙將毒品纏綁在腰部、大腿和藏在內衣褲，準備出發前往吉隆坡國際機場飛往韓國釜山。

“每包冰毒250克重，2名女子各將10包藏身，企圖瞞天過海‘過關’後賺取豐厚酬勞；而與她們一並被捕的男子（21歲）則從旁協助她們。”

他說，根據警方調查顯示，販毒集團一般透過社交媒體招募毒騾，或者慫恿身邊親友販毒。

透過社媒招募

“被捕的3名男女在此之前互不相識，卻因同為販毒集團聘用的毒騾而在一起，相互照應。”

與此同時，他說，警方在此行動中也扣押了一輛國產邁威轎車，以及相信是嫌犯準備帶出國的55萬韓元（約2000令吉），總值3萬令吉財物。

3名嫌犯已被延扣至本月18日，警方目前援引1952年危險毒品法令第39B條文展開調查。

運到韓國價格翻32倍

卡瑪魯查曼說，韓國毒品市場有價，在我國價值5萬令吉的冰毒運到韓國後激翻32倍，市值高達40萬美元（約160萬令吉），導致販毒集團虎視眈眈，設法運毒到韓國牟取暴利。

“這就是為何販毒集團不惜重金聘用毒騾，鋌而走險販毒到韓國的原因。”

他指出，隨著民眾的醒覺意識提升，近年來毒騾運毒的趨勢逐漸下降，但去年至今仍有逾百名本地毒騾在外國被捕；其中毒品價值可觀的韓國，今年至今已有7次逮捕本地毒騾的行動。

另外，他也提及，警方在最近發生在澳洲、日本和韓國的案件中揭發販毒集團的運毒新手法，至今已有3宗案件的手法如出一轍。

他說，在最新手法中，毒騾不在攜毒出境，帶著行李美其名出國旅遊，但在抵達目的地後會到指定的地點領取郵寄包裹，隨後再將“毒包裹”交到接頭人手上。

身材圓潤男女優先考慮

卡瑪魯查曼指出，鑒於毒品藏身後不易被察覺，因此身材較為圓潤的男女是販毒集團優先考慮的毒騾條件。

“身形瘦削者一旦系綁毒品明顯看來臃腫，過境時容易引起執法人員註意進而搜身，他們的詭計便東窗事發。”

受詢及被捕男女是否在不知情下被販毒集團利用時，他說，經過警方的初步盤查，相信被捕男女是為了販毒集團開出的誘人條件而甘為毒騾。

“販毒集團不但包機票以及在韓國的住宿，在毒騾出發前會先付毒騾1000令吉；完成任務回馬後，毒騾可另得1萬5000令吉酬勞。”