沒接到要求解密513事件 內長：應注重當下未來

（布城13日訊）內政部長丹斯里慕尤丁指出，該部至今還沒有收到任何正式的要求，以解密513事件的檔案。

“（解密）只是一些人的觀點，當然，那是已經過去了的事，我們要看當前和未來。”

他說，希望聯盟政府執政一年，新政府曾承諾會以人民利益置上，確保公平和公正處理任何問題，不會有任何歧視。

他今日在內政部移交委任狀給新任副全國總警長後，在記者會上針對要求解密513事件檔案的呼聲，如是指出。

他說，希盟政府會確保國家保持和平、和諧、不歧視任何種族和宗教，這是現有政府的立場。

“因此，我認為過去的已經過去，現在和未來更為重要，希盟僅僅執政一年，承諾了許多事情，我們希望我們能夠在接下來的幾年內完成任務，這更為重要。”

詢及解密有關檔案的利與弊的問題，慕尤丁自認本身我沒有資格評論。

“重要的不是過去，我們必須從過去的教訓中學習，確保不會重蹈覆轍，所以為什麼重提舊事？”

他重申，現在和未來必須要做的重要汲取教訓，而希盟政府承諾會公平和公正，不希望國家因種族和宗教問題而陷入混亂。

513事件邁入第50年，文史工作者兼513系列活動工委會主席陳亞才呼籲政府解除對513事件檔案的機密限制，揭開513事件的神秘面紗，還原事件的真相。

另外，部分罹難者家屬盼望513事件獲得解密，讓他心中揮之不去的迷惑找到真相。