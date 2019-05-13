林冠英：低投票率高得票 山打根勝利教訓反對黨

（吉隆坡13日訊）民主行動黨秘書長林冠英說，該黨在山打根區國會議席補選取得令人震驚的壓倒性勝利，即便投票率從72%掉至54%，下滑了18%，但仍贏得多達1萬1521張的多數票，比起2018年大選獲得的1萬98張多數票過之而無不及，而這給反對黨來5個重要的教訓。

他於今日發文告，列出山打根補選勝利後帶給反對黨的五個重要的教訓，即：

“ 第一，首相敦馬哈迪於今年年初在國會提出修憲，以修改憲法第1（2）條文，使沙巴和砂拉越恢複到1963年的地位。沙砂兩州的地位是在1976年修憲時，被降至與西馬11州一樣。”

“不過，反對黨國會議員卻不買帳，反而用錯誤的策略來反對這項倡議。沙巴首席部長拿督斯里沙菲益和行動黨在競選期間一再強調，以巫統和伊斯蘭黨為首的反對黨國會議員拒絕支持修憲，以便恢復沙巴和砂拉越至1963年的地位，成為馬來西亞聯邦的3個實體之一。事實上他們並無權談論沙巴和砂拉越的權益。”

“第二，反對黨的政治宣傳。他們深信通過極盡可能地操弄具有分裂與破壞性的種族主義和宗教極端主義，可以為他們贏得聯邦的權力。

“不過，他們的如意算盤並沒有在山打根引起共鳴，反而令選民轉向民主行動黨、民興黨和希望聯盟，並讓民主行動黨第一次在山打根贏下所有的投票站。”

“第三，他們通過自己所掌控的報章及社交媒體不斷撒謊，這些謊言也許能夠短暫蒙騙閱聽眾，但絕不能永久欺瞞大家。”

“第四，經驗證的經濟記錄、反貪污腐敗和廉潔政府仍然是非常重要的一環。”

“第五，領導的問題。請問反對黨，誰是沙巴首席部長拿督斯里沙菲益或首相敦馬哈迪的替代人選？大多數反對黨領導人要麼因為毫無表現而名聲敗壞，要麼因貪污腐敗的醜聞而陷入窘境。”

林冠英說，選民需要的是一個廉潔的政府，這個政府以民為本，並且為全民帶來發展。

他希望反對黨沒有從中吸取這五個重要的教訓，如此一來，他們才能在下屆大選中繼續擔任反對黨。