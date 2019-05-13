貿消部長：齋戒月酒店餐館 每日浪費近3噸食物





（布城13日訊）國內貿易及消費部長拿督斯里賽夫丁說，我國酒店、餐館和食店在齋戒月期間每週浪費2萬公噸的食物，平均每天約2900公噸的食物平白被浪費。

他說，據馬大一名參與食物庫計劃的教授稱，這些業者每週就丟棄了2萬公噸的食物，該教授遂建議部門禁止酒店和餐館提供開齋自助餐。

他說，該部不能管制食物量的準備，但卻可勸薦業者把剩餘的食物提供給有需要的人。

他說，齋戒月還有22天，業者可依自己的方式來參與饋贈熟食的福利計劃。

“政府有數據庫，可提供相關的名單，大馬目前約有12萬名受惠者和3000名大學生。”

他是今天在為食物庫研討會主持開幕後，向記者發表談話。出席者還有副部長張健仁和秘書長拿督慕依。

他說，根據固體廢料管理機構的統計，我國每天有1萬5000噸食物和廚餘被丟棄，若能饋贈給有需要的人士，就不致於浪費。

“更何況酒店的食物都由專業廚師準備，食物一般在安全衛生和清真食品認證方面都沒有問題，不需要我們去製法來管制，最好是業者本身自己主動參與。”

部長也指出，食物庫的初步草案已呈總檢察署，待回复，該法案預訂年杪前呈國會批准。

他說，法案主要著重於保護饋食的單位，其次是受惠群體和參與的非政府組織和策略夥伴，政府希望通過法令的製定，可以取得持續性的食物供應和支援。

他說，目前共有430家超市參與這項計劃，當局將會根據這些企業的連鎖分佈來製圖和分配食物。

他說，為了食物庫計劃能夠有效的推展，當局今日舉辦了食物庫研討會，研討日本和英國的模式，以學習供應、處理和建立受惠群體的數據庫和製定法律方面的經驗。

他說，英國和大馬的經驗較相似，而日本人則很自律，所以不需要法律來監督，但大馬則需要擬定相關的法律來保障捐獻者的利益。

部長說，截至今年3月，政府已節省了1156公噸的食物，政府也希望食物庫計劃可以協助減輕大多數國人的財務負擔，可以用在教育、房屋和保健方面，大馬人目前的31.4%的薪水是花在食物方面。